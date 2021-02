Estas son las predicciones de Bill Gates para el futuro de la humanidad

El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates dijo este domingo, 21 de febrero del 2021, que la meta de lograr unas emisiones netas de carbono "cero" para el año 2030 es "completamente irrealizable" e insistió en que el mundo necesitará un periodo de "transición" de tres décadas.

Gates fue entrevistado en el programa 'Fox News Sunday', de la cadena Fox News, sobre su nuevo libro 'Cómo evitar un desastre climático', en el que urge a eliminar los 51 000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero actuales antes de 2050 para evitar una "catástrofe".



"No hay una fecha mágica en la que sea todo bueno hasta entonces y terrible una vez se cruce el límite; es bastante lineal, según sabemos, Y 2050 resulta ser la fecha realista más temprana para que el mundo cambie todos estos tipos de emisiones", explicó al periodista Chris Wallace.



"Es completamente irrealizable pensar que podríamos eliminar las emisiones para 2030, y no ver que este problema es complejo será parte de la dificultad de comprometerse con él (...)", declaró, preguntado por las críticas hacia su enfoque, que algunos activistas consideran lento.



Entre las consecuencias de no alcanzar la meta que propone para 2050, Gates advirtió que el planeta podría ver una migración 10 veces superior a la provocada por la guerra civil en Siria porque las "áreas ecuatoriales se harán inhabitables" y no se podrá estar en el exterior en verano.



El filántropo estadounidense también abogó por compensar la eliminación de potencialmente cientos de miles de trabajos en el sector de la agricultura y los combustibles fósiles con nuevas habilidades y puestos que permitan a las comunidades que viven de ellos integrarse en la transición.



Respecto a temas de actualidad, Gates, uno de los grandes financiadores de las vacunas contra la covid-19, aseguró que ve "la luz al final del túnel" a medida que se inmuniza a la población, y rebatió argumentos que atribuyen los apagones tras la tormenta invernal en Texas a las energías limpias.

"No es cierto", dijo el empresario, explicando que los apagones eléctricos se han debido a que algunos sistemas de energía del estado no estaban hechos a prueba de fenómenos climáticos, especialmente las plantas de energía térmica y en menor medida las turbinas eólicas.



A los escépticos de la crisis climática en Texas les envió un mensaje: "No hay duda de que estamos poniendo CO2 en la atmósfera, ni de que eso incrementa las temperaturas, y eso afecta al clima. Y de ahí los malos efectos, ya sea el cambio en la agricultura en Texas, incendios, la muerte de los arrecifes de coral, la subida del nivel de los océanos... Hay evidencias fuertes".