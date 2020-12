Sitio web de contenido para adultos elimina más de la mitad de sus videos

La plataforma de entretenimiento para adultos y pornografía Pornhub eliminó más de la mitad de todos sus contenidos en una operación que pretende evitar que se difundan videos ilegales al exigir desde este lunes, 14 de diciembre del 2020, una verificación a todos los usuarios que publiquen en la web.

En tan solo 24 horas el número de videos alojados en el portal, líder en contenido pornográfico, pasó de más de 13 millones a apenas rozar los 3 millones tras aplicar una serie de medidas propuestas por un artículo de The New York Times que impulsó a Mastercard y Visa a bloquear los pagos con sus tarjetas en el dominio Pornhub.



En una pieza de opinión, el periodista Nicholas Kristof se hacía eco de varios casos de explotación sexual, maltratos y violaciones en esta plataforma que atrae 3.500 millones de visitas al mes.



"La página está infestada de videos de violaciones. Monetiza violaciones de niños, pornovenganza, videos grabados sin consentimiento en duchas de mujeres, contenido racista y misógino y escenas de mujeres siendo asfixiadas con bolsas de plástico", aseguraba el periodista en dicho artículo, que parece haber removido la conciencia de ambos servicios financieros.

Como solución, Pornhub solo permitirá que usuarios verificados, cuya identidad y edad esté legalmente acreditada, puedan subir contenido a la plataforma.



Además, parece que sus empleados revisarán cada uno de los videos antes de que estén disponibles.



"Esto significa que cada parte de contenido alojado en Pornhub proviene de proveedores verificados, un requisito que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han establecido", aseguró la compañía en su blog.



El resto de videos que no cumplían esa condición -la gran mayoría- ya no son accesibles y aparecen marcados con la etiqueta "pendiente de verificación y revisión", algo que se hará a lo largo de 2021.



Hasta ahora, como en la mayoría de redes sociales, cualquier usuario (anónimo o identificado) podía subir todo tipo de contenido a la plataforma.

Un problema constante que da lugar a situaciones de ciberacoso y amenazas pero que en el caso de Pornhub era aún más sensible por tratarse de contenidos pornográficos, a veces subidos sin autorización de sus protagonistas o con menores participando.



De momento, otras plataformas de la competencia como Redtube, Youporn o XTube no han anunciado medidas similares.