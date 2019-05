Polémica en Cannes al impedir la entrada a una realizadora con su bebé

LEA TAMBIÉN

La realizadora británica Greta Bellamacina se ha convertido en noticia en Cannes y no por el filme que ha de presentar en el Mercado del Cine, sino por los problemas que tuvo para entrar en el Palacio de Festivales con su bebé, de cuatro meses.

Bellamacina llegó ayer al control de seguridad del palacio y se le impidió acceder al interior, donde está instalado el Mercado del Cine en el que debía presentar su filme 'Hurt By Paradise', por estar acompañada por su bebé, que no disponía de acreditación, según ha contado la joven al diario The Guardian.



Tras una agria discusión, se le permitió la entrada y se le dijo que tendría que pagar 300 euros por la acreditación del bebé, cantidad que se mostró dispuesta a abonar hasta que le dijeron que el pase tardaría 48 horas en ser tramitado.



"Estoy indignada por lo absurdo de esta actitud", dijo Bellamacina en una declaración recogida por el diario. "Como si las mujeres cineastas necesitaran más obstáculos para alcanzar la igualdad en nuestra industria", lamentó.



Y resaltó que su filme habla precisamente de una joven madre soltera que trata de encontrar el equilibrio con su trabajo como escritora.



Por su parte, el festival hizo público este jueves un comunicado en el que señaló que se trató de un error.



"Para esta 72 edición, el Festival de Cannes y el Mercado del Cine han reforzado su política de acogida para las madres que vienen con hijos pequeños. Desgraciadamente, Greta Bellamacina desconocía las nuevas disposiciones y, a causa de un problema de comunicación entre un agente de seguridad y un miembro del equipo de acogida, se le negó el acceso, que deberían haberle permitido", señala la nota.



El pasado mes de abril, se estableció un nuevo dispositivo que incluye un lugar específico para que los profesionales de la industria del cine puedan obtener acreditaciones, gratuitamente, tanto para sus bebés como para las personas que los cuiden.

También se abrió una sala a disposición de las personas que estén a cargo de los bebés.