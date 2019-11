Plácido Domingo anula concierto en Tokio tras acusaciones de acoso sexual

LEA TAMBIÉN

El tenor español Plácido Domingo, acusado por una veintena de mujeres de acoso sexual, anuló una actuación prevista en abril de 2020 en Japón antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, anunciaron este viernes 8 de noviembre del 2019 los organizadores.

“Tras una madura reflexión, tomé la decisión de no participar en Kabuki-Opera a causa de la complejidad del proyecto”, dijo Domingo citado en un comunicado del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos (JO) y Paralímpicos de Tokio.



El tenor dijo esperar poder actuar en el futuro junto a artistas de Kabuki (una forma teatral japonesa) y afirmó que la “fusión entre dos tradiciones teatrales significa la unión de dos culturas en la misma escena, en perfecta armonía con el espíritu de los JO”.



El comunicado no hace referencia a las acusaciones de acoso sexual contra el artista de 78 años aunque Domingo ya tuvo que renunciar a varios conciertos, sobre todo en Estados Unidos, y a una ceremonia de premios.



En octubre, Placido Domingo también abandonó la dirección de la ópera de Los Ángeles que ocupaba desde 2003.



“Las recientes acusaciones que se han hecho contra mí en la prensa han creado una atmósfera en la que se ha visto comprometida mi capacidad de servir a esta compañía que tanto amo”, escribió entonces en un comunicado.



Según una investigación publicada en agosto por la agencia Associated Press, nueve mujeres afirman haber sido acosadas por el cantante a finales de los años 1980.



Associated Press publicó el pasado 7 de septiembre una segunda investigación afirmando que 11 mujeres se manifestaron en el mismo sentido.



Plácido Domingo renunció a actuar en el Metropolitan Opera de New York. La orquesta de Filadelfia y la ópera de San Francisco anularon sus representaciones previstas esta temporada y la ópera de Dallas anuló un concierto programado en marzo del 2020.

A pesar de que su carrera en Estados Unidos parece llegar a su fin, Domingo continua actuando en Europa, y en octubre estuvo en Zúrich y Moscú.