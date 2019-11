Cantante británico fue detenido en París por compra de estupefacientes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante británico Pete Doherty fue detenido la madrugada de este viernes 8 de noviembre del 2019 en el parisino barrio de Pigalle por la compra de estupefacientes. Así lo confirmaron a EFE fuentes juduciales de París.

El artista, de 40 años, acababa de proceder a la adquisición de dos gramos de cocaína cuando fue arrestado y se encontraba bajo los efectos de las drogas y del alcohol, según informó la edición digital del semanario francés Le Point.



Según la publicación, el arresto se produjo a las 03:00 y fue un tanto virulento, aunque Doherty, que ya había consumido una parte de la sustancia comprada, no se opuso a la detención.



En la operación, grabada por algunos testigos, el vendedor también fue detenido por la Policía. El cantante de The Libertines y Babyshambles iba acompañado de tres perros de raza husky.



No es la primera vez que Doherty tiene problemas con la policía. La expareja de la supermodelo Kate Moss y de la desaparecida cantante Amy Winehouse fue multado en octubre en Inglaterra por exceso de velocidad y su carnet de conducir le fue retirado.

En 2006 fue sorprendido por la policía cuando inyectaba droga a una joven en plena calle y tres años más tarde fue arrestado por exceso de velocidad en Berlín, tras chocar contra otro vehículo en estado de embriaguez.