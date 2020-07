¿Por qué razón personas que no han contraído covid-19 pueden desarrollar cierta inmunidad?

LEA TAMBIÉN

Un estudio difundido por la revista Nature, que aún debe pasar un proceso de revisión pero ya fue aprobado para su publicación, afirma que algunas personas que no han sido expuestas al covid-19 podrían desarrollar cierta inmunidad hacia la enfermedad. La revista científica publicó el manuscrito de la investigación el 29 de julio del 2020.

La investigación se basó en una muestra de 68 adultos sanos y fue realizada en Alemania. Las personas no estuvieron expuestas al covid-19; sin embargo, un 35% tenía células T en su sangre que fueron reactivas al virus. Por ello, los investigadores concluyen que el sistema inmune de algunas personas podría estar familizarizado con el patógeno.



Si este fuera el caso, la persona podría tener mayores defensas para enfrentar al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, en caso de llegar a verse expuesta a él, sostienen los investigadores.



Las células T, según explica la página del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., "son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones".



Según los investigadores, la reactividad de las células T al covid-19 en personas que no se han contagiado sugiere que podrían haber enfrentado patologías similares y que el cuerpo podría utilizar esta memoria para combatir la infección.

Según los investigadores, las personas podrían tener cierta inmunidad hacia el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad covid-19 por haber estado anteriormente expuestos a otros tipos de coronavirus. Foto: AFP.

Este proceso se conoce como "reactividad cruzada", explican los investigadores de instituciones de Alemania y el Reino Unido que participaron en el estudio. Para realizar la investigación, los científicos analizaron muestras de sangre de 18 pacientes que habían contraído el covid-19 y cuyas edades oscilaban entre los 21 y los 81 años y de personas sanas de entre 20 y 64 años residentes en Alemania.



Células T reactivas al covid-19 fueron detectadas en el 83% de los 18 pacientes con covid-19, pero también en el 35% de los donantes sanos. Los investigadores creen que las personas tienen células T reactivas pese a no haber tenido covid-19 porque en el pasado contrajeron "infecciones previas con coronavirus endémicos".



Sin embargo, el estudio asegura que el impacto que las células T de reactividad cruzada pueda tener en el resultado de una persona que combata la enfermedad aún se desconoce, por lo que se requieren mayores investigaciones.



El Dr. Amesh Adalja, investigador del Centro para la Seguridad de Salud de la Universidad Johns Hopkins, quien no participó en el estudio, explica en declaraciones recogidas por la cadena CNN que en el estudio "parece que hay una proporción significativa de individuos que cuentan con esta inmunidad de células T de reacción cruzada, proveniente de otras infecciones por coronavirus, que pueden tener algún impacto en cómo enfrentan el nuevo coronavirus. Creo que la gran pregunta es tratar de saltar del hecho de que tienen estas células T para comprender cuál podría ser el papel de esas células T".



El especialista señaló que "está claro que la presencia de células T no impide que las personas se infecten", entonces faltaría responder si estas podrían moderar la gravedad de la infección. Según sus palabras "hay una posibilidad biológica en esta hipótesis".

"Casi todas las personas han tenido algún encuentro con un coronavirus", asegura un especialista. Foto: REUTERS.

La explicación detrás de esta reactividad está en que los coronavirus son una familia de virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica en su página web que los coronavirus "pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)".



El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, es "el coronavirus que se ha descubierto más recientemente", asegura la OMS. Según Adalja, es el séptimo coronavirus humano que se ha identificado. "Casi todas las personas han tenido algún encuentro con un coronavirus, y dado que todos son parte de la misma familia se desarrolla cierta inmunidad de reacción cruzada".



Hay cuatro coronavirus humanos llamados "coronavirus adquiridos en la comunidad", según Adja, estos son responsables del 25% de los resfriados comunes.



El Dr. William Shaffner, quien es experto en enfermedades infecciosas y profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, dijo en declaraciones citadas por CNN que el nuevo estudio "no es del todo sorprendente porque todos (los virus) son de una misma familia".



Sin embargo, resaltó que lo importante sería ver si la presencia de esta reactividad cruzada tiene impacto en la práctica clínica. "¿Hace esto que sea más o menos probable que una persona infectada con covid-19 de hecho desarrolle una enfermedad? ¿Tiene alguna implicación para el desarrollo de vacunas?", cuestionó.



En su sitio web, la revista Nature aclara que si bien el estudio está ya aprobado para su publicación, aún debe pasar por fases de edición y revisión antes de ser publicado definitivamente. Por lo tanto, explica la revista científica, durante este proceso de producción se pueden descubrir errores que podrían afectar el contenido de la investigación.