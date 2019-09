Pennywise causa 'terror' en el set de filmación de 'It: Chapter Two'

LEA TAMBIÉN

Uno de los sellos característicos de la nueva versión de Pennywise, el payaso que aterroriza en la saga de 'It' -dirigida por el cineasta argentino Andy Muschietti- es su mirada. Su rostro -demoniaco y sonriente- persigue a la audiencia que no deja de verlo en 'It: Chapter Two', película estrenada el 6 de septiembre del 2019 a escala mundial. Pero el terror no solo llegó a los cines, sino al set de filmación de la película donde el miedo se apoderó de más de uno de los actores de la cinta.

El actor estadounidense Bill Hader fue una de las 'víctimas' del payaso, interpretado por Bill Skarsgård. En una serie de imágenes, viralizadas el domingo 8 de septiembre del 2019, se observa cómo el artista reacciona ante la mirada desorientada e imponente de Pennywise, que no es un efecto especial, sino un atributo propio del protagonista.



Según reseñan medios internacionales, Hader -reconocido por su participación en el programa 'Saturday Night Live'- no sabía que Bill Skarsgård movía sus ojos para darle realce a la mirada del payaso.

Primero, el actor Bill Hader conversa con su colega Bill Skarsgård sobre su personaje. Ambos ríen. Foto: Twitter Pedro J- García

Él, en cambio, pensaba que su colega se incorporaba en el proceso de postproducción. En un día de filmación, el actor se acercó a Pennywise para 'comprobar' el rumor. Pero se llevó una sorpresa.

Frente a frente, Skarsgård posó su mirada fijamente sobre los ojos de Hader -que interpreta a Richie Tozier- e hizo lo suyo: mostró el rostro que atemoriza al Club de los Perdedores. El efecto fue inmediato. Hader lo miró -visiblemente asustado- y huyó del payaso demoniaco. La escena es cómica y -debido a su rápida difusión en redes sociales- impulsó la creación de decenas de 'memes'.

Hader le pide a su colega que le demuestre cómo logra desviar su ojo para lograr la perturbadora mirada de Pennywise. Foto: Pedro J. García

En diálogo con la revista británica Dazed Magazine, el actor Bill Skarsgård confesó que su habilidad para mover su ojo izquierdo cuando interpreta al payaso se debe a un trastorno ocular que padece desde que era un niño. "Tengo el ojo izquierdo un poco vago, así que, si relajo el músculo del ojo, mi ojo izquierdo gira y se queda blanco. Pensamos que quedaría bien usarlo en el personaje, así que a lo largo de la película mis ojos se mueven en diferentes direcciones", comentó el artista.

Ante la aterradora demostración, Hader huye de Pennywise. Foto: Twitter Pedro J. García

Su interpretación ha sido un éxito. En su primer fin de semana de estreno, 'It: Chapter Two' recaudó USD 91 millones y pasó a liderar la taquilla norteamericana, informó el domingo 8 de septiembre el grupo especializado Exhibitor Relations.



Video: YouTube, cuenta: Sensacine Tráilers