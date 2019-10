Una película retrata el dramático rescate de 12 niños en cueva de Tailandia

LEA TAMBIÉN

Un avance de la película 'The Cave' (La cueva) sobre el dramático rescate de doce niños y su tutor, quienes quedaron atrapados durante días en una cueva inundada del norte de Tailandia, fue presentado este martes 1 de octubre de 2019 en Bangkok.

El director de la cinta, el tailandés-irlandés Tom Waller, resaltó el nivel de detalle con el que trabajaron para lograr que la película se asemeje lo más posible a lo que sucedió entre el 23 de junio y el 10 de julio en la cueva Tham Luang Nang Non, en la norteña provincia de Chiang Rai.



"Hemos grabado durante meses. Tomó más tiempo y no fue tan simple como pensábamos (...) Todo ha sido un reto", apuntó durante el acto en Bangkok el realizador, quien estrenará su filme este sábado en el Festival de Cine de Busán (Corea del Sur).



Al no contar con el acceso directo a los niños, quienes quedaron bajo la tutela de las autoridades tailandesas, la cinta se centra en algunos de los buzos que lograron completar un rescate de alto riesgo.



Una de las partes emotivas del largometraje narra la tragedia del buzo voluntario Saman Kunan, quien perdió la vida durante la misión en un tramo de la laberíntica caverna.



Jim Warny, que viajó desde Irlanda para participar en el rescate después de la muerte del buzo tailandés, es uno de los actores principales de la película.



"Dentro de la cueva era muy complicado hacerse a la idea de lo que estaba sucediendo", dijo Warny, aficionado al buceo en cueva y que participó activamente en las tareas de rescate.



El director contó que tuvieron varios desacuerdos con las autoridades locales y lo complicado que ha sido lidiar con ellos.

"No pudimos grabar dentro de la cueva, era muy peligroso entrar todavía (...) Así que para escenas de interior utilizamos cuevas de otras partes del país parecidas a la original", apuntó el realizador, quien se mostró crítico con el blindaje y "utilización" de los niños por parte del Gobierno tailandés.



Los doce jóvenes, que entonces tenían entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26, se adentraron en la cueva de Chiang Rai el 23 de junio de 2018 después de un entrenamiento de fútbol y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada.



Todos ellos fueron rescatados en una complicada operación de salvamento internacional a través de las galerías parcialmente inundadas de la cueva, que se completó el 10 de julio.



Tras el rescate los chicos recibieron obsequios y homenajes por parte del mundo del deporte.

Además de esta película, la plataforma de entretenimiento Netflix trabaja en otro proyecto sobre este rescate, sobre el cual también se escribieron varios libros y un museo fue construido frente a la cueva con objetos reales del operativo.