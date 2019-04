'The Curse of la Llorona', un espíritu maligno con acento hispano

LEA TAMBIÉN

El cine de terror acudió muchas veces a Transilvania en busca de Drácula o a Egipto para descubrir tenebrosas momias, pero pocas veces ha recurrido al mundo latino como hace 'The Curse of La Llorona', una película sobre este legendario y maligno espíritu del mundo hispano.

Linda Cardellini, Patricia Velásquez y Raymond Cruz encabezan el reparto de esta cinta que, tras estrenarse en el pasado festival South By Southwest (SXSW) de Austin (EE.UU.), llega este viernes (19 de abril del 2019) a los cines con la dirección del debutante Michael Chaves.



"Es una de las historias de fantasmas más antiguas, ha estado por ahí durante cientos de años", dijo a Efe el realizador.



"Está el elemento trágico, también el de la madre oscura... Me cuesta recordar muchas historias de fantasmas que he escuchado en fiestas de pijamas o noches de campamento, pero esta destaca. Creo que es muy oscura y retorcida, y además la historia es muy trágica. Esa es la razón por la que ha perdurado durante muchos años", apuntó Chaves.



Popular en todo el mundo latino, aunque originario de México, el mito de La Llorona invoca al espíritu de una mujer errante condenada a vagar y lamentarse durante toda la eternidad por haber asesinado a sus hijos.



En el caso de 'The Curse of la Llorona', esta historia se cuela en los años 70 de Los Ángeles (EE.UU.) cuando una trabajadora social (Cardellini) trata de ayudar a unos niños que parecen estar sufriendo abusos por parte de su madre (Velásquez).



"El terror de pensar que tú, de hecho, estabas ayudando a alguien y que eso termine de la manera que termina, que es muy trágica, es horrible. Cómo vives con ese tipo de error? Y no solo eso. Mi personaje no tiene ni tiempo para procesarlo y después le sucede a ella", explicó Cardellini, que recientemente brilló como la esposa de Viggo Mortensen en 'Green Book' (2018).

Video: YouTube, cuenta: Trailers TC.

Aunque su rol parte del escepticismo y el rechazo a un cuento, en apariencia, de folclore como La Llorona, poco a poco se verá atrapada en una espiral de temibles acontecimientos que podrían llevarle a perder a sus propios hijos.

"No quiero hacer 'spoilers' (revelaciones que arruinan sorpresas de una cinta), pero me di cuenta al leer por primera vez el guion de que es una película sobre tipos malvados que van a matar a niños. No adolescentes, como en muchas películas de terror que veíamos en los años 80 y 90, sino niños. Y no hay nada más aterrador", dijo la actriz.



Parte del llamado 'The Conjuring Universe', un conjunto de películas de terror bajo la supervisión del cineasta y productor James Wan, 'The Curse of la Llorona' sobresale, según los latinos Patricia Velasquez y Raymond Cruz, por su mirada honesta y cuidadosa a las creencias y al mundo sobrenatural de la cultura hispana.



"Creo que para Raymond, y para mí cuando leímos el proyecto, lo primero (que pensamos) fue que era un guion maravilloso. No sabía que iba a ser sobre La Llorona, pero cuando empecé a leerlo fue como: Dios mío, es la historia de La Llorona", apuntó la venezolana.



"Y lo primero que dijo Michael fue: Vamos a ser muy respetuosos porque entendemos lo importante que es esta historia real para vosotros, porque para nosotros no es una leyenda", añadió.



El filme, además, propone un novedoso giro al subgénero de los exorcismos en la gran pantalla al apostar por la figura de los curanderos como contrapeso a las fuerzas del mal.

"Todo el mundo que es latino conoce a los curanderos. Es como nuestro doctor No?", bromeó Cruz sobre su papel.



"En la cultura latina creemos mucho en el otro lado, en las conexiones con tus antepasados y en los espíritus", remató el actor de origen mexicano.