Piden declarar no grato en Colombia al cantante Luigi 21 Plus por comentarios ofensivos contra mujeres

Las autoridades del departamento colombiano de Valle del Cauca pidieron al Gobierno declarar como persona no grata al reguetonero puertorriqueño Luigi 21 Plus después de que en un concierto hiciera comentarios ofensivos contra las mujeres y en alusión al consumo del alcohol y las drogas.

"Me siento indignada con la presentación que realizó el cantante Luigi 21 el sábado pasado en el estadio de Cali. Indignada por el contenido, por el comportamiento, donde incita a los niños y los jóvenes a consumir droga y a consumir licor, y además maltrata a las mujeres", afirmó en un vídeo la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.



La funcionaria se refirió así a las declaraciones del músico, quien durante una presentación en Cali afirmó: "Yo sé que muchos de ustedes pensaron cuando yo estaba en grado noveno y que yo me iba a morir, pero aquí sigo, bebiendo (...) fumando marihuana (...)".



De igual forma, Luigi 21 coreó una parte de su canción La Groupie e instó al público a completar la letra, en la que se insulta a las mujeres. Ante estos hechos, la gobernadora hizo un llamado a la Cancillería al considerar "que no es una persona grata para el Valle del Cauca ni para el país" y pidió que se haga una inspección previa a esos cantantes cuando se presenten en el país.

La Gobernadora @DilianFrancisca rechazó comentarios soeces contra las mujeres e inapropiados que hizo @luigi21plus durante concierto el pasado sábado en el estadio Pascual Guerrero en #Cali. La mandataria hizo un llamado a la @CancilleriaCol para que lo declare persona no grata pic.twitter.com/iQ8x0uaQQH — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) July 30, 2019



"Tenemos que buscar personas que den ejemplo, que puedan con sus canciones, con sus contenidos y con sus comportamientos ejemplarizar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que estudien, para que hagan deportes, para que sean productivos para nuestra sociedad", concluyó.



A esta voz de rechazo se sumó la del alcalde de Cali, Maurice Armitage, que calificó como "inadmisible" la presencia de ese tipo de cantantes en la ciudad. "Es inadmisible que un cantante venga a dar un concierto a Cali y use ese espacio, propiciado para la música, para fomentar las drogas y el maltrato a la mujer. Peor aún frente a menores de edad. Es un abuso que como sociedad no podemos permitir y sobre lo cual vamos a actuar", sentenció Armitage en Twitter.



Entre las primeras medidas que tomó la administración local se encuentra prohibir el ingreso a conciertos de menores de edad a menos que los organizadores garanticen que su contenido sea adecuado y reforzar el control para evitar la entrada de niños y adolescentes con documentación falsa. Ante esta ola de críticas, Luigi 21 se defendió en su cuenta de Twitter y dijo que siempre canta ebrio y "arrebatau".



"Siempre hablo de sexo. O sea, el que se ofenda por eso a las 2 a.m es que tiene que estar bien sensible, discúlpame si te marchité un pétalo", escribió en tono sarcástico.



Esta polémica recordó la vivida con el también reguetonero J Álvarez, quien en 2016 visitó Medellín vistiendo una camisa que en la parte del frente decía "I'm cartel" y en su espalda estaba inscrito el nombre de Escobar, en alusión a uno de los más grandes capos del narcotráfico.



De igual forma, los puertorriqueños Victor Manuelle y Farruko estuvieron en el centro de la polémica por la canción Amarte duro, en la que por ensalzar a Pablo Escobar y la violencia.