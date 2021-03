Paul McCartney anuncia su nuevo disco colaborativo 'McCartney III Imagined'

Paul McCartney anunció este viernes, 12 de marzo de 2021, el lanzamiento de 'McCartney III Imagined', la versión "reimaginada" de su último disco, donde colabora con artistas como St. Vincent, Beck, o Josh Homme, y que saldrá a la venta el próximo mes de abril.

Así lo reveló el cantante a través de un comunicado en su página web, en el que explica que este álbum presenta "una variedad de amigos, fanáticos y nuevos conocidos" que reinventan sus temas favoritos de 'McCartney III' con sus propios estilos.



Como resultado, una "reinterpretación caleidoscópica" que hereda la esencia de su predecesor, aclamado por la crítica el pasado año por ser "una inspiración para todos nosotros", además de "alegre" y "resiliente".



El primer aperitivo de este disco colaborativo vio la luz el 12 de marzo de 2021, una versión de The Kiss of Venus (El beso de Venus), interpretada junto al cantante, compositor y rapero Dominic Fike, que transforma la balada acústica original en un R&B retro-futurista.



El resto de las "reimaginaciones", a cargo de artistas como St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers, Blood Orange, 3D de los Massive Attack, o Josh Homme, de los Queen of the Stone Age, entre otros, podrán descubrirse el día de su lanzamiento, previsto el 16 de abril.



Originalmente lanzado en diciembre de 2020, McCartney III fue el tercero de una trilogía de álbumes caseros, y escritos "en diversos estados de aislamiento", que comenzó en 1970 con 'McCartney' el debut en solitario del excomponente de The Beatles, que incluso medio siglo después sigue extendiendo su legado artístico.