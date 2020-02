Una Paty Cantú empoderada vuelve al pop: 'Un lugar de infinitas posibilidades'

LEA TAMBIÉN

La mexicana Paty Cantú regresa al pop con una canción de empoderamiento de la mujer titulada Cuando vuelvas y después de haber explorado ritmos más cercanos al reguetón y a lo urbano al darse cuenta de que, según explicó, el pop es "un lugar de infinitas posibilidades".

"En el pop, la única definición que tiene como limitante es la duración, de tres minutos y medio o cuatro, y la estructura para que sea fácil de digerir y aprender. Pero en sonidos me parece que las posibilidades son infinitas aunque está estigmatizado en muchos lugares incluso en México. A mí me encanta y yo lo siento como un lugar de infinitas posibilidades", explicó a EFE.



Y precisamente con este sencillo, la mexicana explora un estilo más cercano al country, que no es habitual escuchar en el pop en español hecho en México, pero también con toques electrónicos e incluso de balada, después de más de 10 años de carrera en los que también coqueteó con el género urbano o el hiphop, de la mano de artistas como Karol G o Jesse Baez.



El vídeo musical de la canción, como no podría ser de otra manera, también recuerda al lejano oeste, pero un lejano oeste modernizado en el que la mujer tiene el poder.

Video: YouTube, cuenta: Paty Cantú

Empoderamiento



Cantú, nacida en Guadalajara en 1983, regresa con poderío con este sencillo como adelanto de su disco 'La Mexicana', que verá la luz en los próximos meses y que simboliza para la cantante de temas como Déjame ir o Valiente un cambio no solo artístico, sino también personal.



Cuando salió esta canción con la que la cantante, aseguró, regresó a sus raíces, pronto sus seguidores la percibieron como un "himno de empoderamiento", lo que Cantú sintió como una "alineación de los astros", pues así la había visualizado ella.



La canción relata una historia de superación en la que la protagonista no necesita a nadie más, sino que ella misma se encarga de sanar sus heridas y recuperarse de sus caídas.



"El rescate no viene de otro hombre ni de uno más guapo: viene de una misma", aclaró.



Cantú se muestra ahora muy comprometida con dar valor a la mujer en todos los espacios y reclamar la necesidad de ser protegidas por los gobiernos, especialmente en una situación alarmante en México, donde cada día son asesinadas 10 mujeres.



"Estamos lográndolo, estamos en un momento emocionante y me gusta vernos en un momento distinto. Aún así creo que faltan muchas conversaciones y la humanidad tiene que entender que el feminismo no es un movimiento de extremos, es querer igualdad de posibilidades y de acceso a los derechos humanos", consideró.



Para la artista, que cobró popularidad en el dúo Lu, junto a Mario Sandoval, entre 2003 y 2007, ser mujer le aporta una perspectiva de la vida más "emocionante y sensible" que la motiva a sumarse al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo del 2020.

Paty Cantú se muestra comprometida con dar valor a la mujer en todos los espacios, sobre todo, considerando la situación por la que atraviesa su país natal México en cuanto a la violencia de género. Foto: Agencia EFE

"Es un silencio ruidoso (el paro nacional) y me uno a mi género en algo que está pasando en mi país en particular que es una tragedia. Para mí lo que tiene que pasar es que se generemos un diálogo con las autoridades que no tiene que ver con política ni con ataques, sino con una petición, una necesidad absoluta: que nos protejan", expresó.



Agrupaciones feministas convocaron hace algunas semanas a través de redes sociales a un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, ya que el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es domingo, a raíz de los recientes feminicidios que han conmocionado al país como el de una niña de siete años en la capital o el de la joven Ingrid Escamilla, descuartizada por su pareja.



A pesar de que existen problemas con la violencia en México, Cantú lleva su "tierra y crianza en el alma".

México es para ella "un país con mucha raíz, con muchos colores". Y en abril comenzará por el territorio la gira de su último trabajo, un proyecto en el que hay "muchas mujeres y muchos hombres mexicanos".

"Ojalá se cumpliese con cuotas de mexicanos en las radios o de mujeres en los festivales", terminó.