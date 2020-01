La comedia surcoreana 'Parasite' se alza con premio máximo del Sindicato de Actores, camino a los Oscar

LEA TAMBIÉN

‘Parasite' sacudió este domingo 19 de enero del 2020 los Premios del Sindicato de Actores 2020 (SAG) al ganar el galardón máximo de la noche, un triunfo histórico que posiciona favorablemente a la comedia surcoreana para los Oscar.

La exitosa película superó la barrera del idioma para obtener el reconocimiento por la actuación sobresaliente del elenco en un filme, que equivale en esta premiación a un Oscar a la mejor película.



"Estoy un poco avergonzado de sentir que somos los parásitos de Hollywood ahora", bromeó el actor Lee Sun-Kyun. El director Bong Joon-Ho admitió que "es cierto que se está creando un impulso" para los Oscar.



La película, que combina los géneros de comedia, drama y terror, trata de una familia pobre a medida que se infiltra en un hogar rico, y aborda el abismo de clase cada vez más amplio.

"Aunque el título es Parásito", creo que la película trata sobre la convivencia y cómo podemos vivir todos juntos", dijo la estrella Song Kang-ho, al recibir el premio.



La muy publicitada película había perdido los premios principales en los Globos de Oro y los Premios del Gremio de Productores el sábado.



Pero la victoria del domingo subraya la extraordinaria popularidad de la película en Hollywood al vencer a ‘Bombshell ‘, ‘The Irishman ‘, ‘Jojo Rabbit ‘y ‘Once Upon a Time ... in Hollywood ‘, en una ceremonia repleta de estrellas en Los Ángeles.



En contraste con la sorprendente victoria de ‘Parasite', los cuatro favoritos a los Oscar cimentaron su estatus de favoritos al acumular trofeos.



Joaquin Phoenix ganó el premio al mejor actor por ‘Joker', la historia del villano de Batman, que se suma a su victoria en el Globo de Oro.



Renee Zellweger continuó su incesante barrida de premios interpretando a Judy Garland en ‘Judy', que relata los difíciles días finales de esa leyenda del espectáculo.



También favorito a los Oscar, Brad Pitt, agregó otro premio como actor de reparto por su rol en ‘Once Upon a Time ... in Hollywood', de Quentin Tarantino.



Y Laura Dern sumó otro galardón como actriz de reparto por su interpretación de una abogada de divorcios en ‘Marriage Story'. Entre otros premiados, Robert De Niro, recibió el reconocimiento al logro de vida.