Paola Vintimilla: 'El certamen Reina de Quito se tiene que hacer, no hay vuelta atrás, la Fundación está decidida'

Cuando la exasambleísta y exreina de Quito, Paola Vintimilla, fue consultada en una entrevista radial con el programa 'NotiMundo' sobre el futuro de la elección Reina de Quito tras la confirmación de su eliminación por parte del Municipio de Quito y el Patronato San José, su respuesta fue concreta: "El certamen Reina de Quito se tiene que hacer, no hay vuelta atrás, la Fundación está decidida a hacerlo".

Vintimilla, quien fue electa como soberana de la capital en 1991, dijo este martes 23 de julio del 2019 que tras tres reuniones que la Fundación mantuvo "no creo que haya acuerdo posible. Miembros del directorio de la Fundación se reunieron con el alcalde Yunda y él siguió insistiendo en su posición. No creo que vaya a cambiar de idea. Fue bastante claro y contundente tanto -en esta reunión como en la reunión anterior- de que no es tanto por un problema de presupuesto".



La exreina continuó y dijo que "todo Quito sabe que Reina de Quito se hace con eventos privados, no con fondos del Municipio. Más bien es una opinión de él y de su hermana el no querer que haya un certamen de belleza".

Vintimilla afirmó que el problema real que enfrenta la Fundación es que el certamen "está patentado desde la Alcaldía anterior. Lo hizo María Fernanda Pacheco". Frente a ello, la exsoberana afirmó que "si el Municipio no nos cede el nombre del certamen, que se llame Reina de San Francisco de Quito. Entre todos los quiteños podemos encontrar un nombre que nos guste y nos identifique".

Paola Vintimilla fue electa como reina de Quito en 1991. Foto: archivo/ EL COMERCIO

En cuanto al financiamiento, Vintimilla afirmó que ya existe una gran apertura del campo privado para armar el presupuesto para la realización de la elección. "El apoyo que tenemos de la ciudadanía y la empresa privada ha sido inmenso. Ellos nos dicen: 'aléjense de la política, del Municipio' ¿Para qué los necesitas? Si ustedes van a tener todo el apoyo", relató.



Según la exreina, la Alcaldía notificará en 48 horas a la Fundación Reina de Quito si se concreta o no la entrega de derechos. Pero el reloj ya comienza a correr. Por eso, dice Vintimilla, ya es "momento de comenzar a trabajar. Agosto es un mes medio muerto en la capital por las vacaciones. Hay que comenzar a llamar a las chicas para que se inscriban, buscar el canal que transmita, buscar auspiciantes".

La exsoberana también enfatizó la autonomía que existió entre la labor realizada por la Fundación frente al Patronato San José y el Municipio de Quito. "Siempre hemos sido independientes tanto del Patronato como el Municipio, todos los eventos que hacemos durante el año son para financiar el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir para a nuestros más de 120 niños con Síndrome de Down".

Liliana Yunda anunció la eliminación del certamen Reina de Quito el pasado 16 de julio del 2019.

Además, recordó que uno de los frentes en los que trabaja la Fundación, liderada por Sofía Arteta, es la prevención de la violencia de genéro en instituciones educativas y campañas contra el bullying y el 'cyberbullyng'.



También se refirió al argumento que brindó Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, cuando confirmó la supresión del certamen en diálogo con el programa radial 'Pulso Informativo' el pasado 16 de julio. Ese día, Yunda afirmó que "ya no tiene sentido porque cosifica y segrega a la vez a la mujer. Es eso que ya en este año no lo vamos a elaborar la elección de la reina".



Frente a esto, Vintimilla, respondió: "Me parece mucho más reprochable ponerle a una mujer en un canal de televisión prácticamente 'desnuda', aprovechándose de su necesidad económica. Eso ha pasado con el mismo señor Yunda".

La exreina aclaró que Reina de Quito va más allá de los estándares de belleza. "Ni siquiera se desfila en traje de baño. Para presentarte a la elección debes tener un proyecto social viable para la ciudad. ¿Qué persona sin ningún sueldo se dedica durante un año entero a servir a su ciudad?", preguntó.



El siguiente paso, dijo Vintimilla, será establecer el presupuesto que la Fundación necesitará para realizar la elección.