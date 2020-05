En medio de la pandemia, Zoé estrena SKR con un video animado

LEA TAMBIÉN

Sonidos de Karmática Resonancia (SKR) es el nuevo sencillo que estrenó en YouTube la banda mexicana Zoé, luego de dos años sin lanzar un tema. Esta canción forma parte de su séptimo disco de estudio de la agrupación que tiene un cuarto de siglo de trayectoria.

“Después de tantos años que llevamos juntos, se camina sobre las mismas preferencias, pero esta canción va más allá de eso, porque a pesar de no vernos por el confinamiento, tenemos esa sincronización tan peculiar de tomar información que está en el aire y canalizarla”, señala Jesús ‘Chucho’ Báez, quien dialogó con este Diario. Añade ese tipo de música es la que mejor los identifica.



SKR explora las emociones del amor acompañadas de los sonidos más emblemáticos de la banda. La canción fue escrita por León Larregui, mientras que Craig Silvey, quien ha trabajado con artistas como Arcade Fire, Kasabian, Stereophonics, Noel Gallagher y Florence and The Machine, estuvo a cargo de la producción.



Para la realización del sencillo se utilizaron diferentes micrófonos especiales y equipo que solicitaron únicamente para esta canción. Cada integrante grabó en diferentes cabinas dentro de Estudios Pánoram en Ciudad de México, para tener el mejor resultado del sonido de cada instrumento, logrando interconectar las cabinas y con ello conseguir una pieza inigualable.



“Las letras de Zoé pueden trasmitir muchas imágenes cinematográficas, hablan de luz y oscuridad, de amores prohibidos y la conciencia de la libertad. Puede sonar hacia Aztlán, pero es nuestro sonido karmático, es nuestro patrón”, reconoce ‘Chucho’ Báez y añade que cada disco de la banda nativa de Cuenavaca lo toman como otro escalón que denota experiencia.



La agrupación, formada en 1995, es liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta (guitarra), Báez (teclados), Ángel Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

En medio de la pandemia del covid-19, Zoé tuvo que encontrar la manera de reinventarse. Entró al estudio sin Phil Vinall, productor que trabajó con ellos en sus seis discos anteriores, para sacar a relucir los sonidos más puros de la agrupación.



Báez añadió que los integrantes se encuentran componiendo en medio de la pandemia, en los estudios que cada uno estableció en sus hogares. Luego se presentan las creaciones entre todos y les van dando arreglos musicales para presentarlas a su productor.



El video corrió a cargo de León Larregui y Diego Vargas, con quién la banda lleva trabajando casi una década. Cuenta con animación 3D en donde resalta el surrealismo en animación que fue dibujada cuadro por cuadro para relatar las sensaciones que se van manifestando a lo largo de la vida, en momentos difíciles que al final mejoran.

Báez contó que este año Zoé tendrá un álbum tributo que lleva por nombre ‘Reversiones’ y contará con la participación de artistas como Alejandro Fernández, Bronco, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Juanes, Manuel Carrasco, entre otros, que interpretarán los éxitos de la banda.