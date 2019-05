Ocho países se disputan el uso de '.amazon' contra el gigante de Internet

LEA TAMBIÉN

Amazon (Amazonía en español) es la tienda en línea más grande del mundo y la selva del Amazonas es la más grande del mundo. Entonces, ¿a quién le pertenece el nombre?

Este tema ha puesto en el ‘ring’ al gigante tecnológico Amazon.com y a ocho países sudamericanos que poseen partes de la selva. En esta disputa está en juego el nombre del dominio ‘.amazon’ y quién debería controlarlo en Internet.



Este conflicto empezó hace siete años, cuando Amazon Inc. solicitó a la Corporación de Internet para asignar Nombres y Números (Icann), que se le adjudicara en exclusiva el dominio en Internet. Sin embargo, a las naciones que se oponen a la solicitud les preocupa que una corporación tenga el control simbólico de un nombre que es sinónimo de su legado.

La Cancillería ecuatoriana señaló que los países de la cuenca amazónica rechazaron que el gigante del comercio por Internet, Amazon, se apoderara del dominio de Internet ‘.amazon’, sin el consentimiento de la región geográfica.

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), consideran que el nombre ‘amazon’ está “indisolublemente relacionado con la región geográfica, los pueblos, la naturaleza y la cultura de la Amazonía y, por tanto, no debería ser asignado con exclusividad a una empresa”, precisó la Cancillería.

Recordó que la Secretaría Permanente de la OTCA mantiene desde el 2013 negociaciones con Icann y Amazon, con miras a llegar a “un acuerdo mutuamente aceptable que reconozca el derecho de los Estados a participar efectivamente en la gobernanza del dominio de Internet.amazon”.

Además, recuerda que la cuenca amazónica es el “hábitat de más de 40 millones de personas” y que, “por sus funciones ecosistémicas, es fundamental para el equilibrio de los ciclos naturales”.

Amazon intentó convencer a los países amazónicos el año pasado, con la promesa de USD 5 millones en libros electrónicos Kindle y espacio de almacenamiento en la Nube. No aceptaron.

El Icann estableció hace muchos años las reglas de uso de los dominios por las que una empresa o un particular no podrían quedarse con el dominio de un país, por ejemplo. La adjudicación de dominios geográficos requiere el visto bueno de las autoridades locales.

Pero cuando Amazon Inc pidió gestionar en solitario .amazon, el término no fue considerado geográfico porque “las traducciones no están contempladas”, explicó Rodrigo de la Parra, vicepresidente de Icann para América Latina y el Caribe.