Organizaciones argentinas denuncian condiciones 'de terror' en las que viven las gallinas

Organizaciones en defensa de los derechos de los animales se congregaron el miércoles 18 de septiembre del 2019 en Buenos Aires para realizar una acción de "luto por los animales", en la que denunciaron las condiciones en las que viven las gallinas usadas para la producción de huevos en Argentina.

La congregación, encabezada por la ONG internacional Sinergia Animal, se sirvió de un video de investigación, con la colaboración del músico y actor argentino Nicolás Evans, en el que se mostraban las condiciones de las gallinas criadas en varias granjas, hacinadas en las jaulas.



"Se ven imágenes contundentes de cómo viven las gallinas, refleja prácticamente una película de terror y la mayoría de los consumidores desconoce esta realidad", sostuvo en una charla con EFE la coordinadora de Argentina de Sinergia Animal, Romina Viscarret.

Un grupo de activistas participa en una protesta en defensa de los animales el miércoles 18 de mayo del 2019 en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Foto: EFE

Las aves tienen un espacio "menor que una hoja de papel A4 para vivir" y "lejos de nuestros ojos más de 40 millones de gallinas viven en jaulas crueles y sobrepobladas", son algunos de los datos que ofrece Evans como narrador del video.

La coordinadora señaló que desde su organización proponen "un cambio de paradigma y la visión del rol" que se le da a los animales en esta sociedad.



El foco de la protesta se dirigió principalmente hacia la cadena de cafeterías argentina Bonafide, a quien, según Viscarret, le piden "que sean partícipes de este cambio social".



La portavoz argumentó que "la mayor parte de la gente está en contra de la crueldad animal", pero no todos se plantean hasta donde abarca el maltrato.

"Les parece mal golpear a un perro, les parece mal golpear a un caballo, pero no les parece mal comerse un asado los domingos y más en este país donde el asado es una identidad nacional", sostuvo.



La activista, no obstante, opinó que "cada vez más las nuevas generaciones" se cuestionan "el nivel de violencia" ejercido contra los animales.

Sinergia Animal trabaja en los países de Sudamérica para ayudar a los animales en la industria alimentaria, y además es propulsora en la promoción de dietas libres de producto de consumo animal.