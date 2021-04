¿ONG vegana buscó prohibir la producción de las galletas con forma de animalitos?

Las galletas con formas de animalitos podían llegar a su fin. Ese era el rumor que surgió en redes sociales después de que supuestamente la organización no gubernamental (ONG) Vegan Society buscara prohibir su producción y distribución por considerarlas "ofensivas e irrespetuosas".

Estos señalamientos tuvieron origen gracias a la difusión masiva y viral de información tergiversada en redes como Twitter y Facebook. Sin embargo, esta noticia es falsa.



Después de que la supuesta propuesta se viralizara, miles de internautas comentaron estar tanto a favor como en contra, lo cual aportó a que se creyera que era cierto. El humor también estuvo presente, ya que desde diferentes cuentas se compartieron memes al respecto.



Lo que realmente ocurrió



The Vegan Society no se ha pronunciado oficialmente en ninguna de sus redes sociales, sin embargo, la agencia de noticias AFP se contactó con la ONG, que negó que la noticia fuera real.



Lo que ocurrió fue que en 2018, una socióloga estadounidense, miembro de The Vegan Society, escribió un artículo cuestionando el simbolismo de estas galletas que, según ella, acostumbrarían a los niños al principio de "dominación humana".



Sin embargo, no habló en nombre de la asociación y no pidió la prohibición de este producto, confirmó a AFP.

La Vegan Society pide retirar las galletas con forma de animales porque “Al recolectar animales, levantarlos, manipularlos y finalmente comerlos, se enfatizan las nociones de supremacía humana".

Deben estar mamadísimos si creen que un humano puede derrotar a un pvto dinosaurio. pic.twitter.com/01lpFnDGrH — Brain Damage (@Brain_dps) April 15, 2021

"El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y a los subordinados que allí viven. Al poder 'recolectar' animales, levantarlos, manipularlos y finalmente comerlos, se enfatizan las nociones de supremacía humana", dijo Corey Lee Wrenn, profesora titular de sociología en la Universidad de Monmouth, miembro de la ONG en cuestión y autora del mencionado artículo.



Lo cierto es que sí existió una iniciativa similar en el 2018, cuando la asociación por los derechos de los animales PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, lograron que Nabisco, una fábrica transnacional de galletas y bocados, cambiara el frente de sus paquetes, debido a que representaba a animales en cautiverio en sus empaques.



Sobre The Vegan Society



Esta organización vegana fue fundada en 1944, en Inglaterra, y es la más antigua del mundo. De hecho, de acuerdo con el medio mexicano Televisa.News se le atribuye a Donald Watson, uno de sus fundadores, el término vegano.