Las nutrias de un acuario de EE.UU. dan positivo al virus de la covid-19

Las nutrias asiáticas de garra pequeña (Aonyx cinereus) del acuario de Atlanta (EE.UU.) han dado positivo al SARS-CoV-2, el virus causante del covid-19, que presuntamente les transmitió algún miembro del personal asintomático, según informó la institución.

No son los primeros animales que habitan en zoológicos que se contagian del coronavirus. Ha habido casos de felinos, grandes simios y otros en diversos puntos de Estados Unidos.



Según el Acuario de Georgia, situado en la ciudad de Atlanta, todas las nutrias asiáticas de garra pequeña, cuyo número no preciso, están siendo atendidas por personal veterinario fuera de la vista del público.



Presentan síntomas respiratorios leves como estornudos, tos y congestión nasal, y también han entrado en un semiletargo. Los síntomas van aminorando y se espera su total recuperación, según Tonya Claus, vicepresidente de salud ambiental y animal del acuario.



"Les estamos dando tratamiento de soporte para que puedan comer, descansar y recuperarse", dijo Claus.



Todo el personal en contacto con las nutrias ha sido sometido a pruebas de covid-19, dijo el acuario, que no informó de si ha habido algún caso positivo y subrayó que el riesgo de contagio de humanos a animales es "increíblemente raro".



Las nutrias no tienen contacto directo con los visitantes, pues su recinto está separado por pantallas acrílicas.



A fines de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe en el que no ofreció una respuesta definitiva sobre el origen del virulento patógeno que ha provocado la actual pandemia y sus conclusiones se resumen en cuatro hipótesis.



A la que se le da más credibilidad es a que el nuevo coronavirus llegara al ser humano a través de uno o más animales que habrían ejercido de especie intermediaria.



La probabilidad de que haya saltado directamente de la especie portadora al humano es menor, puesto que en ninguna de las más sospechosas se ha hallado hasta ahora un coronavirus igual o suficientemente parecido.



El informe indicó que el Instituto de Virología de Wuhan (China), la ciudad donde se registraron los primeros casos, estudió un coronavirus hallado en murciélagos y muy próximo al SARS-CoV-2.

El primer caso conocido de un animal contagiado de covid-19 en EE.UU. fue un tigresa malaya del Zoológico del Bronx, en Nueva York, en abril de 2020.