‘Los nuevos mutantes’ llegan a la pantalla grande

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estreno de ‘Los nuevos mutantes’ en la pantalla grande termina con la incertidumbre sobre un proyecto cinematográfico que se inició hace tres años.

En este tiempo, la película ha sobrevivido a una serie de retrasos, la fusión corporativa de Fox y Disney, rumores sobre la posibilidad de estrenarse directamente en ‘streaming’ y hasta una pandemia.



Con una docena de filmes en dos décadas, la saga de superhéroes quemaba sus últimos cartuchos. Discursos sobre diversidad, estrellas como Hugh Jackman o Jennifer Lawrence y arriesgadas propuestas de género en cintas como ‘Logan’ o ‘Deadpool’ dieron buenos resultados en su momento. Ese éxito contrastó con el pobre nivel creativo de películas como ‘Apocalipsis’ y ‘Fénix Oscura’.



Para retomar impulso, se dio paso a la producción de un ‘spin off’ basado en el cómic The New Mutants, en la primera incursión de la saga en el género del terror y con un grupo de personajes nuevos.



Esos personajes son cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir las habilidades que los diferencian de los demás. Ellos han sido internados contra su voluntad en una instalación secreta, en la que están sometidos a observación y tratamiento, bajo la vigilancia de una misteriosa científica.

Blu Hunt será la actriz que guiará la historia como Danielle Moonstar, una joven nativa estadounidense que sobrevive a una extraña catástrofe. Es una introducción tan delirante y sustancial, como para no querer llegar tarde a la función.



Una vez que la película tenga la atención del público, entrará en otro ritmo para presentar a los personajes interpretados por Maisie Williams, Anya



Taylor-Joy, Charlie Heaton y Henry Zaga. Cada uno tiene poderes y personalidades en pleno estado de evolución y que aún no logran comprender y dominar del todo.



La convivencia y las sesiones de terapia dirigidas por la Dra. Reyes (Alice Braga) serán un recurso sencillo pero efectivo para despertar conflictos y simpatías entre los protagonistas en su camino a la madurez, que le dará un aire de drama adolescente.



Los protagonistas se verán enfrentados a sus propios demonios en sentido figurado y literal y la institución médica se transforma en una casa embrujada. De ese modo, la pe­lícula alcanzará una sensación más cercana al terror, donde sobran las referencias a otras películas y series.



Entre el drama juvenil y un terror moderado, la extensión del universo mutante alcanza para satisfacer una hora y media de entretenimiento, en la que Williams y Taylor-Joy se roban el protagonismo.