'Nomadland' se llevó los premios a mejor película, actriz y dirección en los Oscar 2021 

'Nomadland' se convirtió, la noche de este domingo 25 de abril del 2021, en la ganadora del Oscar a mejor película en la edición número 93 de esta celebración. Frances McDormand, su protagonista, obtuvo el premio a mejor actriz de este año.

La premiación de los premios Oscar volvió en formato presencial, con un nuevo escenario y una dinámica distinta. A las 19:00, de este domingo 25 de abril del 2020, la actriz Regina King ingresó al escenario con una estatuilla en mano, marcando el inicio de la ceremonia número 93.



“Este fue un año difícil, pero el amor por las películas nos ayudó a sobrellevarlo”, dijo King al inicio del evento, después de casi tropezar en el escenario. También explicó los protocolos que se han llevado a cabo para prevenir los contagios como el testeo constante y el respeto al distanciamiento social.



Las mesas de nominados y presentadores se ubicaron en una sala rodeada por pantallas. King recordó que todos estarían sin mascarilla solo mientras dure el evento, como lo que ocurre cuando filman una película: solo se remueven el barbijo para grabar.



El filme ‘Promising Young Women’ fue el primer ganador de la noche. Emerald Fenell se llevó la estatuilla en la categoría de mejor guion original, mientras que Florian Zeller y Christopher Hampton obtuvieron el premio por mejor guion adaptado gracias a 'The Father'.



Zeller agradeció en su discurso al actor Anthony Hopkins, protagonista de 'The Father', y dijo que el papel fue escrito especialmente para él. Este es el primer Oscar del guionista.



La actriz Laura Dern fue la encargada de presentar los siguientes premios. Evocando a la nostalgia, Dern recordó cómo su madre fue quien le introdujo en el mundo del cine con los filmes del director Federico Fellini.



Dinamarca se llevó el premio a la Mejor película extranjera con ‘Another Round’. Thomas Vinterberg, su director, agradeció por el reconocimiento y recordó a su hija que murió recientemente. Este también fue su primer Óscar.



A continuación se anunció el premio a mejor actor de reparto. En esta categoría, Dern resaltó que todos los filmes participantes se enfocaron en la lucha social, la inclusión, igualdad y activismo. Este premio lo ganó Daniel Kaluuya por su actuación en ‘Judas and the black messiah’.



'Ma rainey's black bottom' se llevó los premios a mejor maquillaje y mejor vestuario.



Chloé Zhao se convirtió esta noche en la primera mujer no americana en ganar el premio en la categoría mejor director y en la segunda mujer de la historia en obtener este reconocimiento. Zhao obtuvo este premio por su trabajo en 'Nomadland', una de las películas favoritas de esta edición.



Otro de los premios más esperados fue el de mejor película animada. 'Soul' era una de las favoritas para esta categoría y finalmente se llevó la estatuilla. La actriz Reese Witherspoon fue la encargada de entregar el premio a los representantes de este filme de Pixar.



El premio a mejor corto de ficciòn se lo llevó ‘Two distant strangers’. El discurso de Travon Free, uno de sus directores, fue uno de los que más llamó la atención, ya que se enfocó en el racismo que se vive en Estados Unidos. “Cada día la policía en Estados Unidos mata a tres personas negras”, dijo el cineasta.



‘My Octopus Teacher’ se coronó como mejor documental desplazando a la chilena ‘Agente Topo’, que era una de las favoritas. Por otro lado, ‘Colette’ se llevó la estatuilla por mejor corto documental.



El lenguaje de signos también se hizo presente en esta noche de los Óscar. La actriz sordomuda Marlee Matlin, ganadora de una estatuilla en 1986 por ‘Hijos de un dios menor’, fue la encargada de entregar los premios, acompañada de un traductor.



Otro de los momentos más importantes de la noche fue el anuncio de la ganadora a mejor actriz de reparto. Brad Pitt, quien se llevó el año pasado el Oscar a mejor actor de reparto, fue el encargado de subir al escenario para entregar el premio. Youn Yuh-Jung fue la ganadora de este reconocimiento por su actuación en ‘Minari’.



Yuh-Jung agradeció a todas las mujeres que estuvieron nominadas en la categoría y expresó su admiración por Glenn Close, quien se quedó nuevamente sin la estatuilla. También bromeó con Brad Pitt durante su discurso.



‘Mank’ de David Fincher no se quedó sin estatuillas durante la noche. Pasadas las 21:00, este filme se llevó los premios a mejor fotografía y mejor diseño de producción. Por otro lado, ‘Judas and the black Messiah’ ganó el Óscar a mejor canción con Fight for you, de H.E.R.



Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en la estación del tren, no faltaron las dinámicas para animar a los participantes. El animador recorrió las mesas y pidió a los invitados a que adivinen el nombre de canciones y si estas estuvieron nominadas. Glenn Close fue una de las actrices que se animó a participar en el juego e incluso se levantó de su asiento y bailó con el animador.



Los Oscar de este 2021 también incluyeron el segmento dedicado a los actores, actrices, directores, productores y a todos los miembros de la industria del cine que fallecieron este año.



Pasadas las 22:00 se anunció el premio a mejor película. 'Nomadland', una de las favoritas, se llevó la estatuilla. Minutos más tarde, Frances McDormand, su protagonista, recibió el premio a mejor actriz. McDormand pidió a las personas que vayan a ver este y todos los filmes nominados en esta categoría en una pantalla de cine.



El último premio de la noche, a diferencia de pasadas ediciones, fue la estatuilla a mejor actor. Esta se la llevó Anthony Hopkins, por su actuación en 'The Father', quien no estuvo presente en la gala.

Esta es la lista completa de los ganadores de la 93 edición de los Oscar

-Mejor película: 'Nomadland' (Chloé Zhao)

-Mejor actriz: Frances McDormand ('Nomadland')

-Mejor actor: Anthony Hopkins ('The Father')

-Mejor director: Chloé Zhao ('Nomadland')

-Mejor canción original: 'Judas y el mesías negro'

-Mejor banda sonora: 'Soul'

-Mejor edición: 'Sound of Metal'

-Mejor fotografía: 'Mank'

-Mejor diseño de producción: 'Mank'

-Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya ('Judas y el mesías negro')

-Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-jung ('Minari')

-Mejor película internacional: 'Another round' (Thomas Vinterberg)

-Mejor largometraje de animación: 'Soul' (Pete Docter y Dana Murray)

-Mejor guion original: ‘Promising Young Women’ (Emerald Fenell)

-Mejor guion adaptado: 'The Father' (Christopher Hampton y Florian Zeller)

​-Mejor largometraje documental: 'Lo que el pulpo me enseñó' (Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster)

-Mejor sonido: 'Sound of Metal' (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh)

-Mejor vestuario: Ann Roth ('La madre del blues')

-Mejor maquillaje: Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson ('La madre del Blues')

-Mejores efectos visuales: 'Tenet' (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher)

-Mejor corto de animación: 'If Anything Happens I Love You' (Will McCormack y Michael Govier)

-Mejor corto de ficción: 'Two Distant Strangers' (Travon Free y Martin Desmond Roe)

-Mejor corto documental: 'Colette' (Gísli Darri Halldórsson y Arnar Gunnarsson)