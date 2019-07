Nintendo anuncia una nueva Switch más pequeña y más barata

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pionero japonés de los videojuegos Nintendo anunció que en septiembre del 2019 sacará a la venta una nueva consola Switch, la Switch Lite, más pequeña y barata pero menos polivalente, que podrá ser llevada a cualquier parte más fácilmente.

Desde hacía varios meses, el grupo filtraba informaciones con cuentagotas sobre el desarrollo de un nuevo modelo.



Se trata, de hecho, una versión más ligera que no retoma el concepto híbrido (semifija/semiportátil) de la primera, pues sus mandos no se pueden separar y tampoco se puede conectar al televisor.



La Switch Lite está diseñada exclusivamente para ser móvil, y su batería tiene más capacidad que la de su hermana mayor.



Se venderá por unos 20 000 yenes (USD 185) en Japón. El precio de la esta consola, declinada en tres colores (amarillo, gris y turquesa) no se precisó para Europa, donde saldrá a la venta el mismo día, el 20 de septiembre.



El mercado de la primera Swtich empezó a perder fuelle y los jugadores reclamaban un dispositivo menos imponente y más autónomo para poder jugar más en el exterior.



La gama Switch y los juegos asociados a ella son prácticamente la única fuente de ingresos de Nintendo, cuyos modelos de bolsillo 3DS/2DS están en fin de ciclo.

Los inversores reaccionaron positivamente al anuncio, y el título de Nintendo subió más de 3%, hasta los 41 210 yenes, en los primeros minutos de operaciones en la Bolsa de Tokio.