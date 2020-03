Netflix se plantea no rodar una película en Italia por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds como protagonistas, la película de acción 'Red Notice' es uno de los grandes proyectos que Netflix se trae entre manos, pero ahora la plataforma digital se está planteando no rodar parte de esta cinta en Italia por la expansión del coronavirus.

Medios como Deadline aseguraron que el gigante del streaming tenía previsto grabar en Italia una porción de este largometraje, pero la incertidumbre por del coronavirus ha llevado a buscar alternativas. El centro de la producción de 'Red Notice' estará en Atlanta (EE.UU.).



Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus y, según las últimas cifras oficiales divulgadas por Protección Civil, 52 personas con coronavirus han fallecido en el país transalpino. Todos los fallecidos eran adultos mayores con otras graves patologías.



Este no sería el primer contratiempo relacionado con Hollywood y el coronavirus en Italia, ya que la semana pasada se supo que el rodaje de 'Mission: Impossible 7', con Tom Cruise como protagonista, se suspendió en Venecia hasta que se aclare la situación en la ciudad de los canales.



Respecto a 'Red Notice', el medio especializado en noticias de famosos TMZ aseguró que las estrellas de la cinta están volando en aviones privados para reducir el riesgo de contraer el coronavirus.



En este sentido, TMZ publicó una fotografía de Gal Gadot bajando de un avión privado en Atlanta.



TMZ aseguró que la elección de este medio de transporte corrió por cuenta de Netflix y no de Gadot, quien se vio obligada a ello después de que en enero asegurara a la revista People que no tomaría más aviones privados por su impacto perjudicial en el medioambiente.

El director y guionista de 'Red Notice' es Rawson Marshall Thurber, quien ya sabe lo que es trabajar con Dwayne Johnson puesto que ambos compartieron créditos en las cintas 'Central Intelligence' (2016) y 'Skyscraper' (2018).



"Rawson Marshall Thurber ha entregado un dinámico guion que yo y mis compañeros y cómplices, Gal Gadot y Ryan Reynolds, estamos deseando rodar", afirmó Johnson, que también figurará como productor con su compañía Seven Bucks Productions, cuando se anunció el año pasado que 'Red Notice' pasaría a Netflix tras haber sido concebida, en primer lugar, para el catálogo del estudio Universal.

"Admiro la ambición de Netflix por convertirse en uno de los estudios más grandes en todo el mundo (...). Su desenfrenado entusiasmo por Red Notice se corresponde igualmente con su compromiso para entretener al público a escala internacional", añadió.