Netflix elimina su prueba gratuita de 30 días en Estados Unidos: ¿Hará lo mismo en otros países?

Durante años, Netflix ha utilizado el período de prueba gratuito como una forma de atraer nuevos clientes al servicio de streaming. Netflix es la plataforma más popular de todo el mundo y ha acumulado más suscriptores que cualquiera de sus rivales. Con una posición tan sólida en la industria, la compañía ha decidido eliminar la prueba gratuita de 30 días en Estados Unidos, dejando en el aire su futuro en otros países.

Un representante de Netflix confirmó la eliminación de la prueba gratuita y declaró a Variety: "Estamos buscando diferentes promociones de marketing en Estados Unidos para atraer nuevos miembros y brindarles una excelente experiencia". Fuera de Estados Unidos, Netflix comenzó a eliminar gradualmente las pruebas gratuitas en diferentes mercados hace dos años, comenzando con México. En Ecuador, ya no se aplica esta modalidad, si se adquiere una nueva suscripción, en los dos primeros meses se obtiene un 50% de descuento.



Por el momento la empresa no ha desvelado sus nuevas estrategias para atraer clientes, y tampoco ha anunciado si ocurrirá lo mismo en otras regiones. Además de continuar estrenando contenido original cada mes, Netflix ha lanzado una plataforma de películas y programas de televisión seleccionados que estarán disponibles para ver de forma gratuita para aquellos que no tienen suscripción.



Élite, Los dos papas, Stranger Things, Nuestro Planeta, A ciegas, Criminales en el mar, Así nos ven, El bebé jefazo: Vuelta al curro y Grace and Frankie son los títulos que Netflix ha puesto a disposición de los internautas en abierto. Sin embargo, la mayoría de estos títulos son series de televisión y solo cuentan con un episodio disponible, una estrategia diseñada para enganchar a los posibles suscriptores con algunas de las producciones más populares de Netflix.



Netflix no es la única compañía que ha tomado esta decisión. Este verano Disney+ eliminó su prueba sin coste de siete días justo antes del estreno de Hamilton.