Nacho G. Velilla: 'La comedia me la tomo muy en serio'

El director español Nacho G. Velilla, responsable de 'No manches Frida', uno de los mayores éxitos del cine mexicano reciente, regresa con una segunda parte que promete entusiasmar tanto como la primera: "La comedia me la tomo muy en serio", asegura el cineasta en una entrevista.

"He seguido mi forma de trabajar en España", reconoció el realizador aragonés. "La comedia me la tomo muy en serio e intento que nazca de conflictos. Yo prefiero trabajar desde el sentimiento y los actores lo entendieron perfectamente. Ensayamos mucho y hemos logrado una gran complicidad", agregó.



Han pasado menos de tres años desde el estreno de 'No manches Frida', una versión del film alemán 'Fack ju G hte' (2013) que Velilla adaptó al público latino con los mexicanos Omar Chaparro y Martha Higareda como protagonistas.



La cinta giraba en torno a Zequi (Chaparro), un ladrón que acaba de salir de la cárcel y que, para intentar recuperar un botín que dejó escondido, se hace pasar por un profesor de instituto, sin imaginar que se enamorará de Lucy (Higareda), una de sus nuevas compañeras.

El film ingresó más de 11 millones de dólares en territorio estadounidense.

En la secuela, la pareja está a punto de casarse, pero los nervios del día provocan un desastre total y Lucy cancela la boda, justo cuando los problemas económicos del instituto amenazan con la posibilidad del cierre. Para evitarlo, sus estudiantes deben quedar campeones en un torneo entre centros educativos.



En esta ocasión, Velilla, además de dirigir, es uno de los productores de la película. 'Todo ha ido de una forma natural', explicó el zaragozano, autor de cintas como 'Que se mueran los feos' (2010) o 'Perdiendo el norte' (2015).



"En la primera ya participé en el casting y el diseño de producción. Ahora doy un paso más allá. Propuse al estudio (Pantelion) hacer un guion original, no basado en la secuela de la cinta alemana. Y a raíz de eso, incorporé a más gente de mi equipo (música, efectos visuales, guion), por lo que me propusieron coordinar la producción", indicó.

La relación de Velilla con Pantelion es tan buena que, a pesar de que esta continuación aún no se ha estrenado, le han planteado ya hacerse cargo de una tercera parte.



"Aquí ocurre algo bestia. Ya con la primera parte, antes de estrenarla, me dijeron que había que empezar a pensar en la segunda. Y ahora ha ocurrido algo extraordinario. El tráiler de la secuela se lanzó hace meses y en las primeras 24 horas tuvo más de seis millones de visionados", explicó el cineasta.



El estudio está convencido del éxito de la película y maneja buenas previsiones para el debut de la cinta en Estados Unidos, el próximo 15 de marzo del 2019.



"Funcionan al revés que en España. Piensan en una fecha de estreno y de ahí van construyendo para atrás. Me han pedido que busque líneas narrativas para la tercera película, pero vamos con precaución antes del estreno.

Después sabremos la respuesta, pero todo apunta a eso", manifestó.



Además, la relación entre Velilla y Pantelion se extenderá próximamente al campo de las series y su difusión a través del 'streaming'.



"Ahora, un creador español puede hacer series a nivel global", sostuvo Velilla, quien destacó los casos de 'La casa de papel' o de 'Élite', que han sido enormes éxitos en todo el mundo gracias a su difusión por Netflix.



"El nacimiento de las plataformas digitales han globalizado el consumo. Ahora, las principales historias no nacen solo de los estudios de Hollywood. Consumimos y producimos a nivel global", indicó.



Por eso, no comparte la opinión de Steven Spielberg, quien ha mostrado su rechazo a unir en los Oscar las películas destinadas a su exhibición en salas con las que se estrenan prácticamente de forma simultánea en cines y en el ámbito doméstico.



"No se pueden poner puertas al campo", dijo Velilla. "Mis sobrinas ven películas los móviles, esa es la realidad", agregó.



"Se podrán poner normas o un orden a la distribución, pero las plataformas ya están aquí y hacen películas como 'Roma'. Quiero pensar que las salas de cine seguirán siendo una parte importante de la experiencia, pero todos consumimos cine desde plataformas en casa. Creo que deben convivir ambas opciones", concluyó.