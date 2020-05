Los museos del mundo se enfrentan a la pospandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Museo del Barrio ubicado en Manhattan, Nueva York, es uno de los miles de repositorios, en todo el mundo, que se prepara para reabrir sus puertas luego del confinamiento. Para su director, Patrick Charpenel, uno de los retos que tendrán los museos frente a la crisis social y económica será la creación de modelos que sean más comunitarios e inclusivos.

Charpenel fue uno de los invitados a Los museos de la nueva década, un webinar organizado por el Programa Artbo, que se realizó el lunes 19 de mayo del 2020, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Museos. En su intervención también mencionó que estos espacios tienen que centrarse más en la investigación, la creación de experiencias educativas, y, sobre todo, en servicios que puedan ofrecer a su comunidad y menos en la programación de exposiciones.



“Es un gran momento para reinventarse y decidir cómo van a ser los museos de aquí en adelante”, dijo Charpenel. Y añadió que “debemos preocuparnos por crear espacios que generen conocimiento, que eduquen, que representen a sus comunidades, que generen discusiones y que disloquen las estructuras políticas y sociales de sus entornos para volverlos más comunitarios”.



Para Lucía Durán, directora del Museo Casa del Alabado, la idea de comunidad a la que hace referencia Charpenel no solo tiene que ver con el entorno en el que funciona el museo. Aquí también están las conexiones que se puedan generar con todos los grupos, que históricamente han sido excluidos de estos espacios.



Los entornos virtuales han servido a los museos como herramientas para convocar a nuevos públicos durante el confinamiento. Gracias a esto se han programado desde recorridos guiados hasta concursos familiares.



Durán recuerda que lo virtual existe en los museos desde hace algún tiempo, pero que, sin duda, su uso se ha intensificado en estos meses. Sin embargo, ella tiene reparos a que este modelo sea el único en el cual se planifique a futuro.



“Lo que no podemos pensar es que, después del confinamiento, lo virtual sea el centro porque eso sería el fin de los museos como espacios de contacto, de contemplación y de generación de experiencias. No podemos olvidar que lo virtual es una estrategia, no una finalidad. Por eso es importante volver a pensar en el papel que cumplimos en la sociedad”, explica Durán.



Respecto al rol que tienen que cumplir los museos, Adriana Coloma, la nueva directora de la Fundación Museos de la Ciudad, en Quito, sostiene que uno de los aspectos más importantes será la resiliencia que estos espacios puedan generar en la sociedad. También está el trabajo para afianzarse como lugares de encuentro, más allá de la dimensión física del término.

Coloma recuerda que para este trabajo se deberá tomar en cuenta el primer balance de la crisis de la pandemia por el covid-19 para los museos en el mundo realizado por la Unesco y el Consejo Internacional de Museos. “Los datos expuestos son alarmantes. Se habla que un 90% de los museos cerrarán sus puertas durante la crisis y que uno de cada 10 lo hará definitivamente”.