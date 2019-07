Una mujer persiguió y doblegó a un corredor que le mostró los genitales

LEA TAMBIÉN

Aia, exmiemrbo de las fuerzas armadas de Israel, y madre de dos niños, salió a correr como cualquier día en Cambridge (Massachussetts), pero su rutina de ejercicios se vio interrumpida por un hombre que le enseñó sus genitales en dos ocasiones. Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios estadounidenses muestran cómo la mujer se da la vuelta y empieza a perseguir al hombre.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 18 de julio del 2019 cerca de las 07:30. Según el relato de Aia a la cadena NBC de Boston, el hombre le mostró sus genitales en dos ocasiones. La primera vez pensó que se trató de un error, pero a la segunda se dio cuenta que estaba siendo víctima de acoso callejero.



"No era su día de suerte, porque yo decidí que eso simplemente no iba a pasar y decidí perseguirlo", dijo la mujer. NBC reporta que cuando Aia atrapó a su agresor lo retuvo por unos tres minutos durante los que pidió que algún testigo llame a la Policía, pero nadie sacó su teléfono.



El hombre logró escapar cuando Aia intentó tomar su celular para ser ella quien llame a la Policía para denunciar el caso.



"Mientras lo sostenía en el piso él estaba aterrado", aseguró Aia a NBC, "estaba muy, muy asustado". Consultada sobre si tuvo dudas al momento de perseguir al hombre, al que la Policía local busca, respondió que no y añadió que lo que él estaba haciendo no era correcto y que alguien debía detenerlo.



La Policía aún intenta identificar al hombre que agredió a Aia. Por lo que pidió ayuda en su cuenta de Facebook para ubicarlo.



Aunque las autoridades aplauden la valentía de la mujer, en diálogo con NBC recordaron que no es recomendable que otras personas imiten sus acciones y solicitó a las víctimas de acoso que llamen a la Policía. Ella no tiene arrepentimientos. "No estaba lista para ver su pequeño pene. No está bien" concluyó.