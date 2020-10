Murió Eddie Van Halen, guitarrista y fundador de la banda Van Halen

LEA TAMBIÉN

El músico Eddie Van Halen, guitarrista y fundador de la icónica agrupación Van Halen, murió este martes 6 de octubre del 2020. Su deceso fue confirmado por su hijo Wolfgang en redes sociales.

El músico tenía 65 años y murió tras haber perdido la batalla contra el cáncer de garganta, según informa el medio New York Post.



Wolfgang confirmó la noticia al compartir un conmovedor tributo a su progenitor quien, dijo, fue "el mejor padre que pude pedir".



"No puedo creer que esté teniendo que escribir esto, pero mi padre Edward Lodewijk Van Halen, perdió su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana", dijo Wolfgang en el mensaje difundido en la red social Twitter.



Añadió que cada momento que compartió con su padre, tanto sobre un escenario como fuera de estos "fue un regalo" y dijo que su corazón "está roto y creo que nunca me recuperaré de esta pérdida. Te amo mucho, Pop".



Según informa el portal especializado en el mundo del espectáculo, TMZ, el músico murió pacíficamente en Santa Mónica (California).



En los últimos años, Eddie Van Halen, sufrió varias complicaciones de salud tras haber sido diagnosticado con cáncer. En el 2019 fue hospitalizado tras haber presentado reacciones adversas a la medicación para tratar la enfermedad.



Van Halen es una banda estadounidense de Hard Rock que fue fundada en 1972 por Eddie y Alex Van Halen junto con Mark Stone. Tiempo después se unieron a la agrupación el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony



La banda alcanzó la fama con su álbum homónimo en 1978 que incluye éxitos como Runnin' with the Devil, You Really Got Me, Ain't Talkin' 'Bout Love,

I'm the One , entre otros.



Es conocida además por temas como Jump, Panama, Hot for the Teacher, todos de 1984, Eruption (1978), Why Can't This be Love (1985), Sweet Victory y más.



