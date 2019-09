Muere a los 75 años Ric Ocasek, líder de The Cars

LEA TAMBIÉN

Ric Ocasek, líder y cantante de la banda de The Cars, fue encontrado muerto el domingo 15 de septiembre del 2019, informó la policía de Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo en un comunicado que recibió una llamada cerca de las 20:00 GMT “por un hombre inconsciente en la calle 19 Este. Se declaró su muerte en el lugar”.



El cuerpo del cantante, de 75 años, no presentaba signos de muerte violenta, informaron medios estadounidenses.



Bajo el liderazgo de Ocasek, The Cars incorporó efectos electrónicos extravagantes propios del estilo 'new wave' (nueva ola) a canciones pop de estructura clásica. Entre sus éxitos destacaban You Might Think, Shake It Up y Drive en la década de 1980.



Después de separarse en 1988, la banda volvió en 2011 luego de que Ocasek escribiera nuevas canciones que creía que sonarían mejor si las tocaba con sus antiguos compañeros de banda, escribió el diario USA Today.

The Cars fue incluida el año pasado en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.