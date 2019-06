La situación en las instituciones culturales movilizó a 15 gremios por las calles de Quito

LEA TAMBIÉN

Mientras Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, retuiteaba información sobre el dinero entregado, a través de Fondos Concursables, en la provincia de Tungurahua, un centenar de artistas y gestores culturales del país gritaban, en los bajos de esta cartera de Estado, que las políticas culturales no pueden sustentarse de forma prioritaria en este mecanismo de entrega de recursos.

La petición fue uno de los gritos de batalla de la marcha que 15 gremios del sector cultural protagonizaron hoy (18 de junio del 2019), una caminata que comenzó a las 10:30 en la avenida Colón, al norte de Quito, y que terminó pasado el mediodía en la Secretaría de Cultura del Municipio, en pleno corazón del Centro Histórico.



Acompañados de música, títeres y pancartas en las que se leía frases como ¡Fondos para el arte, no solo para la farándula!, ¡Arte para liberarte!, ¡Exigimos cambios en la construcción y aplicación de políticas culturales!, ¡Y no, y no, no queremos más artes funcionales a intereses personales!, los gremios daban a conocer a los viandantes la crisis, que sostienen, existe en el sector cultural.

La primera parada de la marcha fue frente al edificio donde funciona el Instituto de Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic). Aquí se escuchó, de manera reiterada, que los cargos de las autoridades culturales no deben responder al cumplimiento de cuotas de partidos, en clara referencia a la filiación política de Ronald Verdesoto, director de este instituto.



Una de las voces que no dejó de escucharse durante toda la marcha fue la de la actriz y directora Susana Nicolalde, quien expresó que la importancia de esta movilización radicaba en la unión que al momento tienen los gremios culturales. “Es tiempo -dijo- a través de esta unión lograr que en el país se trabaje en la mejora de las políticas públicas culturales. Lo que queremos es que cambie la institucionalidad pública que termine la burocracia y que se haga cumplir la Ley de Cultura.

Más políticas públicas por parte del Ministerio de Cultura fue uno de las reclamos de colectivos culturales en la caminata que se desarrolló este martes 18 de junio del 2019 en las calles de Quito: Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

La siguiente parada fue en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde hubo zapateada y vítores en contra del proyecto Arte para todos impulsado desde la presidencia.



Javier Cevallos Perugachi, vocero de la Red de Espacios Públicos Independientes -el gremio que convocó a esta marcha-, explicó que “a pretexto de apoyar el arte, después de años de abandono, se está creando un evento ‘salvador’ creado por el mismo funcionario que diseñó el Circo Social y la Fundación Teatro Sucre. A ese proyecto le van a dar 23 millones para dos años mientras el presupuesto del Ministerio de Cultura para este año es de USD 28 millones”.



“¡Despierta artista que somos gente lista, unidos en la lucha si el Estado no escucha!”. Esta frase se repitió varias veces mientras la marcha ingresaba al Centro Histórico. La lucha a la que hacían referencia incluye la creación de un régimen especial de seguro social que fue ofrecido hace más de dos años y que hasta la fecha no se ha concretado.

En su paso por el Teatro Sucre, los reclamos se orientaron a pedir una auditoría del trabajo realizado por Chía Patiño, la anterior directora de la fundación. En uno de los carteles que se alzó en medio de la plaza se leía ¡Queremos una Ley del Teatro!



Con los cánticos a voz de jarro y acompañados con el sonido de tambores, la marcha llegó hasta la Secretaría de Cultura donde los gremios reclamaron la presencia de Diego Jara, Secretario de Cultura. A su salida, el funcionario, quien está en el cargo hace 18 días en remplazo de Pablo Corral, señaló que todos los pedidos serán estudiados y se fijarán fechas para reuniones con los voceros de cada gremio.



Con esta movilización los actores y gestores culturales del país esperan que en pocas semanas también se activen mesas de diálogo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio para tratar de superar la crisis institucional que vive el sector.