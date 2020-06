Monólogos teatrales y conciertos musicales en varios géneros para celebrar a papá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Shows humorísticos, cata de vino, recitales de música ecuatoriana, pop urbano, rock pop, entre otros, son parte de la oferta que se realizará entre viernes 19 y domingo 21 de junio de 2020, para celebrar a los padres en su día.

El viernes 19 de junio, la jornada cultural inicia con una representación teatral. La Cofradía del Vino promociona el monólogo ‘Dime con que vino anda y te diré quién eres’, del comediante Juan Fran de la Foch, que será en beneficio de los niños y jóvenes con Síndrome de Down del centro terapéutico de la Fundación Reina de Quito. El show está dirigido al público adulto y se desarrollará a las 20:00 por la plataforma de Zoom, con una donación sugerida de USD 10. La obra promete poner a prueba los conocimientos de glamour y etiqueta de los asistentes a través del vinómetro que aplicará el comediante.



También a las 20:00, los Hermanos Núñez presentarán el recital ‘No hay viejo como mi viejo’ que se realizará en una quinta en el Valle de los Chillos y que se transmitirá en vivo por una sala privada de YouTube.



Según Orlando Núñez, a más de las luces, pantallas led y detalles acústicos del escenario escogido, se ha preparado un dueto de requintos, la intervención de un trombón y un saxofonista, para interpretar un repertorio amplio de canciones originarias de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, para homenajear a los padres migrantes en EE.UU. y Europa.



Para los amantes del pop urbano, los dúos nacionales de Rocko & Blasty y Tres Dedos ofrecerán su show en vivo en una sala privada de YouTube a las 22:00.



Los artistas apostaron por un sistema de video personalizado para que sus espectadores no se pierdan un solo detalle del concierto que tendrá una duración de 60 minutos.



El sábado 20 de junio habrá dos conciertos. ‘La Grande del Ecuador’, Paulina Tamayo, realizará su concierto de homenaje a los padres a las 20:30, en una sala privada de YouTube. Para este recital se invitó al trío Los Kipus, para que el evento tenga la trascendencia de la música Latinoamericana.



Este será el segundo concierto virtual de Tamayo. Ella fue la primera artista nacional en apostar por las presentaciones por ‘streaming’ en el Día de la Madre, show al cual asistieron 3 800 personas. Para esta ocasión, la artista quiteña de 55 años de edad promete un recital romántico con un repertorio de valses peruanos y temas populares de la música ecuatoriana que serán solicitados por el público de forma virtual.



‘Desde el estudio’ será el primer show virtual de Sergio Sacoto en medio de la pandemia del covid-19. El recital se realizará a las 21:00 en una sala privada de YouTube.



Sacoto, quien recientemente lideró el proyecto #MusicaDesdeCaleta en redes sociales, explica que en el concierto compartirá algunas canciones de aquel proyecto pero en un formato en vivo, para que el público sienta de cerca como es el ambiente de estudio musical, un lugar donde se crea canciones a través de las emociones, improvisaciones y chistes.



El domingo 21 de junio se programaron dos conciertos. A las 15:00, Widinson realizará su primer show virtual denominado ‘Dos Morenas’, el cual se desarrollará en un teatro de Atuntaqui y será transmitido en vivo en una sala privada de YouTube.



El repertorio del cantante carchense incluye varios de sus éxitos más relevantes en 22 años de trayectoria, como Una llamada, Ángel, El camaleón, Dos morenas, entre otras. Tendrá el acompañamiento de 13 músicos, siendo la bomba y la cumbia, los ritmos que más se entonarán en el recital que durará más de 90 minutos.

A las 18:30, el Municipio de Quito realizará un concierto de celebración a los padres que será transmitido a través de Facebook Live, en las cuentas @CulturaQuito y @MunicipioQuito. El recital se desarrollará en el Teatro Capitol, en el centro-norte de la capital ecuatoriana. Contará con la participación del Primer Trío del Ecuador, el Ensamble Fundación Teatro Nacional Sucre, el Ensamble Banda del Cuerpo de Bomberos, la Orquesta La Familia y Gustavo Velásquez.