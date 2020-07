Moda ecuatoriana para apoyar a familias migrantes venezolanas

LEA TAMBIÉN

La campaña +Amor busca recaudar fondos a través de la venta de camisetas para apoyar en el pago de la renta a familias migrantes venezolanas. Está liderada por la marca ecuatoriana This Shirt Does Right, el medio de moda Lifestyle Kiki y la organización Las Reinas Pepiadas.

El proyecto nació de la mano de Sara Granja, fundadora de This Shirt Does Right (Esta camiseta lo hace bien, en español). Este emprendimiento crea prendas sostenibles y con impacto social.



Para la nueva colección, Granja se alió con Estefanía Cardona, directora de Lifestyle Kiki. Juntas buscaron a un grupo benefactor que haya sido especialmente afectado en la emergencia sanitaria. Así, dieron con Las Reinas Pepiadas, un proyecto que nació hace dos años con el propósito de crear programas para la inclusión social y económica de personas en movilidad humana.

Las Reinas Pepiadas trabajan actualmente con mujeres miembros de 42 familias venezolanas en Ecuador. La campaña +Amor busca, en una primera fase, recaudar USD 10 000 para asegurar el pago del arriendo de vivienda de 12 familias. A pesar de que la Ley Humanitaria prohíbe el desalojo de inquilinos por falta de pago durante la emergencia sanitaria, unas 350 familias migrantes fueron desalojadas hasta junio del 2020, de acuerdo con la Asociación Venezuela en Ecuador.

+Amor está en tres modelos de camisetas. En la foto, 'crop top'. Foto cortesía Las Reinas Pepiadas

Camiseta sin mangas con la inscripción +Amor. Foto cortesía Las Reinas Pepiadas

El nombre de la campaña, +Amor, nació de un grafiti anónimo que apareció en la puerta de la arepera de las Reinas Pepiadas, el emprendimiento social de la organización que cerró en junio para dar paso a nuevas iniciativas. "Se quedó como un emblema, porque todo lo que realizamos lleva amor y confianza", dice Dominique Crespo, parte de la organización.



Esta inscripción está en los tres modelos de camisetas; unisex, 'crop top' y sin mangas. El taller de la diseñadora Daniela Dueñas confecciona las prendas. Allí también se genera un impacto, pues se da trabajo a mujeres cabeza de familia.



"Quisimos tener una prenda atractiva, comercial y suficientemente trazable para que la gente esté informada y tranquila con la decisión de compra", dice Cardona. Dentro de ello, la sustentabilidad se tomó en cuenta. Se dio preferencia al algodón, un material orgánico que se desintegra fácilmente en el ambiente al desecharse.



Cardona explica que el 56% del valor de cada camiseta se destina a la donación. Con el resto se cubren los costos de productividad. Además, se da trabajo a los hombres que son parte de las familias en el proceso de entrega a domicilio.



Mayor información y ventas en https://lasreinaspepiadas.com

