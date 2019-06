Missy Elliott, primera rapera en el Salón de la Fama de los compositores

LEA TAMBIÉN

La artista estadounidense Missy Elliott se convirtió el jueves 13 de junio del 2019 por la noche en la primera rapera en entrar en el Salón de la Fama de los autores de canciones.

La artista, cuyo nombre real es Melissa Elliott, recibió su premio de manos de Queen Latifah, una de las primeras mujeres que se impuso en el mundo del rap, durante una ceremonia realizada en Nueva York.



Antes de la entrega del premio, el Songwriters Hall of Fame difundió un video de la ex primera dama Michelle Obama, que recordó que era fan de la rapera de 47 años.



La cantante Lizzo y la rapera Da Brat le rindieron homenaje en el escenario retomando algunas de sus canciones.



Antes de Missy Elliott solo dos raperos, Jermaine Dupri (2018) y Jay-Z (2017), habían recibido este reconocimiento.



La artista originaria de Virginia, en el este de Estados Unidos, triunfó primero como productora y autora para otros cantantes antes de lanzar su carrera en solitario.



Trabajó, por ejemplo, para Aaliyah y las Destiny's Child, junto con el productor Timbaland, una figura clave de la música hip hop y R&B de los años 1990.



Su primer álbum 'Supa Dupa Fly', producido por Timbaland, se estrenó en 1997. En ese disco se incluyó la canción The Rain, que la catapultó hacia la élite del rap estadounidense.

Los álbumes y los éxitos se sucedieron en los años siguientes y también durante la década de 2000: Hot Boyz , Get Ur Freak On o Work It , a menudo con invitados prestigiosos.



El Songwriters Hall of Fame acogió a otros cinco artistas durante la misma velada, entre ellos el británico Yusuf, conocido anteriormente como Cat Stevens, autor de clásicos como Father and Son y Wild World .

El cantante Justin Timberlake recibió un premio especial, el Contemporary Icon Award, entregado a los autores e intérpretes convertidos en íconos de la música moderna.