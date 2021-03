Piden cancelar a Miss Piggy de 'Los Muppets' por violentar a la Rana René

Usuarios de redes sociales hacen un llamado para que se cancele a Miss Piggy, integrante de 'Los Muppets'. La popular cerdita es señalada por fomentar el acoso y violentar a la rana Kermit, conocido también como Rana René.

Miss Piggy, el personaje popular que fue esposa de la Rana René, es señalada en la red social Twitter por fomentar la violencia doméstica.



La cerdita Miss Piggy siempre buscaba cualquier excusa para golpear a su esposo. Es decir, fomentaba la violencia en una relación de pareja, según los cibernautas.



De acuerdo con varios usuarios de redes sociales, Miss Piggy también acosó en diferentes ocasiones a la Rana René. Algunos indicaron que Miss Piggy también violenta al resto de sus compañeros.



El fin de la relación de Miss Piggy y Rana René fue en 2015 cuando anunciaron su separación. A través de un comunicado explicaron que fue la cerdita la que tomó la decisión de terminar con su pareja.



La solicitud de quitar a Piggy surgió a raíz de la petición para cancelar a Pepe Le Pew por acoso sexual. Una columna del diario The New York Times, puso en el centro de la polémica a algunos de los recordados personajes animados de los Looney Tunes. Entre ellos está el zorrillo Pepe Le Pew, que es acusado de normalizar la cultura de violación.



LePew es protagonista de una serie de episodios que lo muestran persiguiendo a una gata que no logra deshacerse de él. El zorrillo besa a la gata por la fuerza, la abraza e incluso la llega a encerrar para obligarla a estar con él.



La problemática del personaje fue traída al 2021 por el columnista Charles M. Blow del Times, quien sostiene que el personaje animado, que data de 1945 "normaliza la cultura de la violación".



También están el ratón Speedy González, " cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letártigcos", así como un personaje secundario de 'Tom y Jerry', Mammy 'Two Shoes', una trabajadora afrodescendiente "corpulenta que habla con fuerte acento".