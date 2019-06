Ministro de Ambiente: El ingreso de residuos sí está permitido en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Marcelo Mata, ministro del Ambiente, negó la importación de basura plástica al Ecuador, tal como lo afirmó el periódico británico The Guardian. Sin embargo, el funcionario de Estado explicó que está permitido el ingreso de residuos.

Mata se pronunció este viernes 21 de junio del 2019, previo al evento de entrega de reconocimiento al sistema colectivo de reciclaje y aprovechamiento de neumáticos. En ese encuentro, los recicladores de base también le solicitaron que no permita el ingreso de basura extranjera.



Según el Ministro, no se están importando desechos plásticos al país y ya han pedido al diario londinense los respaldos de su publicación.



No obstante, Mata aclaró que en el Código Orgánico del Ambiente se permite el ingreso al Ecuador de residuos que pueden ser reciclados. Esto significa que las empresas pueden traer materiales usados que son susceptibles de un reciclaje posterior, lo cual permite utilizar materia ya existente y evita que se utilice nueva materia prima, dijo, por lo que es positivo para el ambiente.



En el artículo 227 del Código Orgánico del Ambiente se prohíbe la importación o introducción de desechos al país.



En el mismo artículo reza: “Para el caso de residuos no peligrosos y especiales, se permitirá la introducción o importación única y exclusivamente cuando se cumplen las siguientes condiciones: cuando el fin sea solamente el aprovechamiento, cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y se garantice la adecuada gestión ambiental, y hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad de los residuos no peligrosos y desechos especiales generados en el país”.

Según el Secretario de Estado, el Ministerio no se pronunció antes sobre el la basura plástica, debido a que él se encontraba de viaje cuando se dio a conocer la noticia de The Guardian.