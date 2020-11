Un millón de firmas exigen despedir a Amber Heard de 'Aquaman 2'

Tras el despido de Johnny Depp, obligado por Warner a dejar la saga Animales Fantásticos, muchos fans del actor han vuelto su mirada a su exesposa, Amber Heard. Los seguidores del protagonista de Piratas del caribe reclaman que la actriz, contra la que Depp libra una dura batalla judicial con acusaciones de maltrato por ambas partes, también sea despedida, en este caso de 'Aquaman 2'. Y la petición articulada a través de Interet ya ha superado el millón de firmas.

Después de que Depp haya perdido la primera batalla judicial, al ser desestimada su demanda contra el diario británico The Sun al que acusó de difamación tras calificarle de "maltratador de esposas", la guerra en los tribunales entre Heard y Depp continúa.



Una batalla cruenta en la que ambas estrellas están cruzando duras acusaciones y sacando trapos sucios a la luz. Esta polémica ha motivado que Warner, que en principio apoyaba al actor, haya decidido finalmente prescindir de Depp, al que pidió abandonar la saga 'Animales fantásticos'. Los fans reclaman ahora que el estudio haga exactamente lo mismo con Heard, que también ha sido acusada por Depp de malos tratos ante los tribunales, y la aparte de la saga Aquaman donde da vida a Mera.



Los seguidores de Depp reclaman, con una petición en Charge.org titulada "Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2", que Heard sufra las mismas consecuencias en el DCEU. La petición, que ya acumula más un millón de firmas, dice lo siguiente:



"Amber Heard ha sido expuesta públicamente como maltratadora por Johnny Depp. En su demanda de 50 millones de dólares, Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un altercado en el que ella lo golpeó dos veces en la cara y otro en el que le rompió el dedo con una botella de vodka. Le tuvieron que reimplantar el dedo quirúrgicamente. Llevará la cicatriz parae l resto de su vida".

La petición también señala que Heard ya fue detenida en 2009 por supuestos maltratos a su anterior pareja, subrayando que podría tratarse de un patrón de comportamiento abusivo, y acusa a la actriz de haber intentado boicotear la carrera de Depp desde el mismo momento de su divorcio.



Depp y Heard se conocieron en 2011, cuando estaban filmando Los diarios del Ron, y se casaron en 2015 en las Bahamas. Un año después, la actriz solicitó el divorcio, así como una orden de alejamiento al acusar al protagonista de Piratas del Caribe de abusar física y mentalmente de ella. Desde entonces, han mantenido una batalla legal, con Depp presentando en 2019 pruebas de los maltratos sufridos a manos de Heard y denunciando a publicaciones como The Washington Post y The Sun por difamación.



Por el momento, y pese a la gran cantidad de firmantes de la petición, Warner no se ha pronunciado respecto al despido de Amber Heard de 'Aquaman 2', que tiene previsto su estreno en 2022.