Impiden ingreso a Guatemala de la banda Marduk por 'contenido satánico'

El Congreso de Guatemala rechazó el pasado miércoles 26 de septiembre de 2018, a través de un decreto, el ingreso a Guatemala de la banda sueca de black metal Marduk por su contenido "inmoral".

Un total de 87 legisladores votaron a favor de impedir el ingreso de la banda que tenía previsto un concierto el próximo 11 de octubre. Otros 13 respaldaron la llegada a Guatemala de Marduk, mientras que 58 diputados estuvieron ausentes en la sesión.



El diputado opositor Aníbal Rojas, quien presentó la iniciativa para prohibir el ingreso de la banda, también envió una carta al ministro de Cultura y Deporte de Guatemala, José Luis Chea, en la que le pidió cancelar el concierto de la banda sueca por el "contenido satánico de sus canciones".



En la misiva, publicada hoy por medios locales, Rojas, de Visión con Valores (Viva), dice que en las redes sociales hay una petición para cancelar este concierto, pues "el satanismo que predica" el grupo "no tiene ningún tipo de relación con el arte".



"La letra de sus canciones es destructiva y atenta contra los valores morales, ya que predican las ideas de muerte que predicaba el Tercer Reich (de quien se dice profesaba el paganismo y el misticismo) durante el periodo nacional socialista alemán", abunda la misiva.



Marduk, fundada en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeyer Hkansson y cuyo concierto estaba previsto para el 11 de octubre en Guatemala, promulga -según el diputado- una ideología que despierta "antipatía general" no solo en Guatemala, si no que "hay precedentes en varios países de que sus conciertos han sido cancelados".