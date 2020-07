Meghan Markle se sintió 'desprotegida' por la familia real cuando estaba embarazada, según documento legal

LEA TAMBIÉN

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se sintió "desprotegida" por la familia real británica mientras estaba embarazada de su hijo Archie, según documentos del Alto Tribunal de Londres presentados como parte de su acción legal contra un tabloide.

Meghan, esposa del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel, está demandando a la editorial Associated Newspapers por artículos que su periódico Mail on Sunday publicó el año pasado, que incluyeron partes de una carta manuscrita que le había enviado a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.



Thomas Markle y su hija no se han hablado desde que se ausentó de su boda con Enrique en mayo de 2018, después de someterse a una cirugía del corazón y tras las noticias de que había realizado fotos con un paparazzi.



El periódico justificó la publicación de la carta diciendo que cinco amigos no identificados de Meghan, quien dio a luz a Archie en mayo de 2019, habían dado su versión de los hechos en entrevistas con la revista estadounidense People.



Su equipo legal dice que es mentira que ella hubiera autorizado o arreglado con sus amigos para que hablaran con People sobre la carta.



"La demandante se había convertido en sujeto de un largo número de artículos falsos y perjudiciales de los tabloides británicos, específicamente por el acusado, que causó una tremenda angustia y daño a su salud mental", dijeron sus abogados en una presentación en el Tribunal Superior.

La pareja ahora vive en Los Ángeles después de renunciar a sus deberes reales a fines de marzo. Enrique dijo que se había peleado con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, y Meghan habló de falta de apoyo durante su embarazo y como madre primeriza.