Meghan pierde más reciente batalla judicial contra tabloide británico

Meghan, duquesa de Sussex, perdió su más reciente batalla en el marco de su demanda por violación de la privacidad contra un diario británico, luego de que el Tribunal Superior de Londres decidió que el tabloide puede modificar su defensa e incluir detalles de una biografía publicada recientemente.

Meghan, esposa del príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel, demandó a la editorial Associated Newspapers por artículos publicados el año pasado en el diario Mail on Sunday que incluían partes de una carta escrita a mano que envió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.



Antes del juicio que comenzará el próximo año, el diario solicitó permiso para modificar su defensa, argumentando que la pareja había cooperado con la biografía 'Finding Freedom', que fue publicada en agosto.



Los abogados del periódico dijeron que eso demuestra que Meghan tenía la intención de hacer públicos algunos detalles privados, incluido el contenido de la carta.



La jueza, Francesca Kaye, dijo que, si bien no opinaba sobre la solidez del caso del Mail, no se puede decir que los cambios sean "indiscutibles o completamente fantasiosos".



El juicio comenzará el 11 de enero y duraría entre siete y 10 días. Harry y Meghan viven ahora en California, después de haber renunciado a sus roles en la realeza en marzo.



El equipo legal de Meghan ha presupuestado poco menos de 1,8 millones de libras (USD 2,3 millones) para el caso, mientras que los costos del Mail se estiman en más de 1,2 millones de libras.