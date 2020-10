Mauricio Ochmann respondió a la polémica afirmación de Eugenio Derbez tras el rompimiento con Aislinn

LEA TAMBIÉN

El actor mexicano Eugenio Derbez declaró recientemente en un programa de televisión que fue Mauricio Ochmann quien decidió terminar la relación matrimonial con su hija Aislinn.

Eugenio Derbez, comediante y productor mexicano, aseguró que “ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, durante un programa de farándula, lo que para muchos significó la confirmación de que fue Ochmann quien puso la demanda de divorcio.



Mauricio Ochmann, protagonista de telenovelas como 'Victoria' y 'El Clon', se refirió a las declaraciones de su exsuegro Eugenio Derbez este domingo 4 de octubre del 2020.



"No sé qué ha dicho (Eugenio Derbez), pero bueno, las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna", dijo en otro programa de farándula el actor de 42 años.



En junio del 2020 se confirmó la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez que ya se rumoraba desde marzo del presente año. “Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos”, confesó en esos días Aislinn.



Mauricio Ochmann, conocido también por su interpretación en 'El Chema', ha resaltado la buena relación que mantiene con Aislinn Derbez y con la hija de ambos. El actor también tiene una hija adolescente y ha contado que cuando puede disfruta del tiempo con sus dos hijas.