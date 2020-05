La Maratón del Cuento vuelve virtual e interactiva; se realizará entre el 28 y el 31 de mayo del 2020

LEA TAMBIÉN

Conferencias, talleres y mesas redondas virtuales serán la nueva dinámica de la XIV edición de la Maratón del Cuento. Las actividades fueron pensadas para promover reflexiones de jóvenes y docentes sobre el papel de la literatura en medio de la emergencia sanitaria. El encuentro de literatura infantil y juvenil más importante del país comenzará el jueves 28 de mayo de 2020.

Este año, el encuentro pasará del Palacio de Cristal del Parque Itchimbía -su sede habitual- a la página oficial y redes sociales de Girándula. Desde estos espacios virtuales se celebrarán los cuatro días de maratón. Los dos primeros serán dedicados a una agenda académica y los dos últimos, el fin de semana, a la popular lectura de cuentos en voz alta realizados por reconocidos escritores nacionales e internacionales.



Entre los autores internacionales que compartirán la lectura de cuentos, a través de videos pregrabados, están María Teresa Andruetto, Gonzalo Moure, Jordi Serra i Fabra, Irene Vasco, María José Ferrada, Gaby Vallejo, Rubén Silva y María del Sol Peralta. A ellos se sumarán escritores ecuatorianos como Juana Neira, Liset Lantigua, Francisco Delgado, Ana Carlota González, Edna Iturralde y Sandra de la Torre.



Leonor Bravo, presidenta de Girándula, cuenta que a pesar de la crisis que está viviendo el país y la falta de presupuesto, se decidió hacer esta edición para que los niños y jóvenes no olviden que la literatura siempre va a estar acompañándolos. “En general creo que la cultura, y en particular los libros, han tenido un rol muy importante en esta cuarentena. De alguna manera han ayudado a suavizar el encierro”, dice.



Una de las novedades de esta edición será el papel de los músicos invitados. Este año, personajes como María Tejada, Margarita Laso, Ricardo Williams, los integrantes de Ensamble Voz de Luna y Mariela Condo no participarán en la lectura de cuentos, sino con videos en los que aparecen interpretando uno de sus temas. Algo similar harán artistas como Juana Guarderas, Juan Carlos Terán y Adriana Oña, por medio de ‘sketches’ teatrales.



La agenda cultural del jueves 28 y viernes 29 de mayo se iniciará a las 15:00, con charlas en las que se abordará temas como: el manejo de crisis a través de la literatura infantil; la literatura infantil y juvenil en la salud; y estrategias de lectura en casa en tiempos de confinamiento.



Por su parte, la agenda del 30 y 31 de mayo se realizará entre las 09:00 y las 19:00. En estos días, la programación incluirá la participación de proyectos de promoción lectora como Yo amo leer y Picnic de Palabras y la divulgación de mensajes sobre la importancia del libro, las editoriales y las librerías.

Como parte de la promoción lectora también se activará la campaña Escribe una carta al Maratón, orientada a motivar la creatividad de los niños y jóvenes. Los mejores textos -explica Bravo- serán publicados en la página de Instagram de Girándula, quien además recalca que “una de las cosas positivas de esta edición en formato virtual es que no solo llegaremos a los niños y jóvenes de Quito, sino a los de todo el país”.