Madonna quiere tener como inquilinos al príncipe Enrique y Meghan Markle

Madonna quiere tener al príncipe Enrique y a su esposa, la duquesa de Sussex Meghan Markle, como inquilinos de su apartamento en el Upper West Side de Nueva York.

La reina del pop envió un mensaje a la pareja a través de un video en sus redes sociales en el que les sugiere que no se muden definitivamente a Canadá, porque "es muy aburrido", y les propone que se establezcan en Nueva York.



Madonna, que está en medio de la exitosa gira Madame X, que precisamente presenta del 5 al 16 de febrero en Londres, publicó las imágenes en las que habla a los duques de Sussex mientras se maquilla frente a un espejo sobre su propiedad.

La cantante explica a la pareja que su apartamento tiene dos dormitorios y un balcón, con una vista espectacular de Manhattan. "El palacio de Buckingham no tiene nada que hacer frente al Central Park West", asegura la diva.



La oferta de Madonna surge luego de que Enrique y Meghan, que era actriz antes de casarse con el príncipe, se retiraran de sus funciones de la Casa Real británica y tuvieran que dejar el título de alteza real.



La pareja eligió Canadá para comenzar una nueva etapa en sus vidas junto a su hijo Archie, de ocho meses de edad.



Aunque la pareja no ha anunciado en qué lugar de Canadá establecerán su residencia, Henry y Meghan pasaron seis semanas durante la época navideña en una mansión de la isla de Vancouver antes de regresar al Reino Unido para comunicar sus planes a la reina Isabel de Inglaterra.

Como antigua colonia británica, Canadá es una monarquía constitucional cuyo jefe de Estado nominal es la reina de Inglaterra y que mantiene todavía intensos lazos políticos, sociales y económicos con su antigua metrópolis.