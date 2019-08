Abogado y madre de Sonia Luna anuncian que interpondrá acción de protección contra el Miss Ecuador

LEA TAMBIÉN

Alejandro Vanegas, representante legal de Sonia Luna, acompañado de Sonia Menéndez, madre de la primera finalista del concurso Miss Ecuador 2019, anunciaron este jueves 01 de agosto de 2019 las medidas legales que interpondrán en contra de la organización del certamen de belleza.

El abogado de la excandidata manifestó que presentará una acción de protección para asegurar los derechos de su representada. Una vez presentado este recurso, la Organización Miss Ecuador deberá entregar las pruebas que determinen que no existió discriminación ni vulneración de los derechos de la demandante, dijo.



El documento sería firmado esta tarde por Sonia Luna y presentado el día de mañana, viernes 2 de agosto del 2019. Esta acción legal se presenta debido a que dentro del certamen no se habrían garantizado los principios de imparcialidad e independencia, según denuncian los defensores y familiares de la primera finalista.



Luna fue reina de Guayaquil en 2017 y se ubicó en el sexto lugar entre las finalistas del Miss Ecuador 2019, en una gala realizada el pasado 19 de julio en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil.



La guayaquileña Cristina Hidalgo se coronó como nueva Miss Ecuador.



Algunos miembros del jurado habrían tenido conflicto de intereses, puesto que mantenían relaciones profesionales, de amistad o afectivas con las candidatas, denuncia Vanegas. Además, a pesar de haber solicitado las calificaciones en reiteradas ocasiones, los directivos de la organización hicieron caso omiso a las peticiones, dijo.



La acción legal busca que un juez determine que existió presunta discriminación en contra de Luna y las participantes, que la Organización pida disculpas públicas a todas las candidatas, además de una compensación económica destinada a fundaciones con las que la exreina de Guayaquil trabaja. "Sonia no quiere la corona, no quiere un dólar para ella. Sonia aspira justicia y transparencia en el certamen" indicó Vanegas.



Se conoció además que Luna debió vender su vehículo para poder cubrir los gastos de su preparación, pero su abogado aseguró que esto lo hizo por iniciativa propia y que no influye en las acciones legales emprendidas contra el certamen de belleza más importante del país.



Una cláusula del contrato estipula que las concursantes a Miss Ecuador están impedidas de realizar reclamaciones, expresar quejas o crítica por inconformidad respecto al reinado. Menéndez, madre de Luna, indicó que su hija firmó el contrato porque confió en que el proceso sería transparente. Por este motivo la primera finalista no se ha manifestado acerca del tema.

Julio César Cueva, abogado representante de la Organización Miss Ecuador, explicó que los resultados son producto de la decisión subjetiva de siete jurados, en cuyas determinaciones no tiene ninguna injerencia la entidad. Y agregó que el Miss Ecuador se defenderá de las acusaciones una vez que se inicien las acciones judiciales y que presentarán “las evidencias de que nunca ha existido ni discriminación, ni falta de transparencia, ni fraude y mucho menos actos de corrupción”.