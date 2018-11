¿Luis Miguel está cerca de cantar en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

Buenas noticias para los seguidores de Luis Miguel. El artista mexicano vendrá a Ecuador para ofrecer un concierto, así lo anunció hoy, viernes 2 de noviembre del 2018, la empresa organizadora de eventos So High Events en sus redes sociales.

Todavía no se conoce la fecha ni la ciudad del espectáculo que dará el ‘Sol de México’ en Ecuador, pero como parte de una campaña de expectativa la empresa que lo traerá hizo una publicación en la que se lee “No sé tú, pero yo no dejo de pensar… en el siguiente concierto.

Próximamente.”



El texto corresponde a una parte de la canción No sé tú, que Luis Miguel lanzó en 1995 y fue uno de sus éxitos más sonados.

El cantante mexicano recobró fama gracias a la serie biográfica de Netflix que lleva su nombre, la misma que ha hecho que los temas de Luis Miguel sean los más descargados y reproducidos en la plataforma de música Spotify.