López y María Conchita Alonso se solidarizan con Puerto Rico ante crisis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La artista de origen puertorriqueño Jennifer López y la cubano-venezolana María Conchita Alonso expresaron su solidaridad a Puerto Rico, inmerso en una crisis por un polémico chat de miembros del Ejecutivo que generó protestas masivas y la exigencia de renuncia al gobernador Ricardo Rosselló.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Jennifer López se refirió a la situación de la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. y a la que envió "todo su amor".



"Estamos luchando. Estamos luchando por un mejor mañana y un mejor futuro. Y estamos con ustedes esta noche, y siempre a su lado", agregó.

La crisis, producida en medio de denuncias de corrupción y de quejas por la situación financiera de isla, se desencadenó por un chat entre Rosselló y varios asesores en el que insultan y se burlan de periodistas, artistas, políticos y del colectivo LGTB.



En el marco de la crisis, el pasado domingo 21 de julio de 2019 Rosselló anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que renunciaba a la presidencia del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), además de aceptar un proceso legislativo que puede llevar a su salida a través de un juicio político.



En su mensaje, Jennifer López también agradeció a Ricky Martin por su liderazgo en esta crisis política, así como por presentarle al mundo lo que ocurre en Puerto Rico. "Somos fuertes. Vamos a salir de esta", agregó López.



Ricky Martin, por su parte, le respondió con un comentario agradeciéndole por sus palabras. "Estamos todos juntos en esto. Puerto Rico brilla más que nunca. Éramos una isla dividida, pero ya no #RickyRenuncia", añadió el artista en referencia al gobernador.



Por su parte, María Conchita Alonso difundió una carta, en la que pidió la dimisión de Rosselló. "Mi querido pueblo de Puerto Rico: Recibe mis saludos e inmenso amor. Por razones de trabajo no me había podido informar sobre la situación que atraviesan. Ahora que lo sé, duele ver que todavía hoy día existan personas homofóbicas, misóginas y que puedan burlarse del dolor y muerte de tantos hermanos puertorriqueños a causa del terrible huracán María", afirma la actriz en la carta.



"Ningún país merece personas/políticos con tan poca calidad humana. Un pueblo noble como el puertorriqueño merece más. Desde la distancia les acompaño y apoyo en esta gesta patriótica. No solo tengo grandes amigos allá, sino también muchísimos miembros de mi familia, que nacieron en la bella Isla del Encanto. Y yo también pido: #RickyRenuncia", apuntó.



En la noche del martes, otros artistas, entre ellos, Bad Bunny, Residente y Daddy Yankee se apostaron frente a La Fortaleza -sede del Ejecutivo puertorriqueño- para participar de las protestas contra el gobernador.

Medios locales aseguraron que la dimisión de Rosselló es inminente y, de hecho el Nuevo Día, uno de los principales diarios de la isla, afirmó que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, será su sucesora.