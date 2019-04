Linda Cardellini protagoniza 'La Llorona': 'Cuando era niña, todo me daba miedo'

LEA TAMBIÉN

Linda Cardellini y Patricia Velasquez protagonizan la película 'La Llorona', cinta que supone el debut en el largometraje del director Michael Chaves. Inspirado en la famosa leyenda mexicana conocida como La Llorona.

En una entrevista en Los Ángeles, Linda Cardellini reconoció que no conocía absolutamente nada sobre la leyenda de La Llorona antes de involucrarse en el proyecto. "Yo no sabía nada. Aprendí sobre la marcha. La primera vez que leí el guión, estaba aterrada. Mi familia y amigos me dijeron que era una antigua leyenda terrorífica. Así descubrí lo real que era para todo el mundo", explica la intérprete.



Por su parte, Patricia Velasquez sí conoce muy bien a La Llorona. "Crecí en México y, desde que tengo uso de razón, a los cinco años fue la primera vez que me asustaron con La Llorona. Ella es muy real, no es una entidad, no es algo en lo que dejas de creer cuando te haces adulto. Ella viaja contigo", nos cuenta la venezolana.



Tanto Patricia como Linda son madres, lo que les ayudó a identificarse muy bien con los personajes que interpretan en el filme. "La idea de hasta dónde estás dispuesta a llegar para proteger a tus hijos, es algo que no hay ni siquiera que pensar mucho para tener las emociones a flor de piel y poder interpretarlas", afirma Patricia.



¿Y qué asustaba a estas dos mujeres cuando eran niñas? "Me asustaban muchas cosas, no me gustaba estar sola. Me gustaba estar en mi casa con mis padres, no ir a casa de nadie. Me daba miedo todo, todo lo que puedas imaginar", confiesa Linda Cardellini.



Lágrimas eternas



La Llorona. La mujer que llora. Una aparición terrorífica, encerrada entre el Cielo y el Infierno. La sola mención de su nombre despertó el terror alrededor del mundo durante generaciones. Sus lágrimas son eternas, y letales, y aquellos que escuchen su llamada de muerte por la noche están condenados.En vida, ahogó a sus hijos en un ataque de celos, lanzándose después al mismo río al mismo tiempo que se ahogaba en su dolor.



En 'La Llorona', ignorando la escalofriante advertencia de una madre sobre el peligro que podrían correr sus hijos, una trabajadora social (Linda Cardellini) con dos niños pequeños sufrirá extraños sucesos sobrenaturales. Su única esperanza será escapar de la maldición de La Llorona. En los márgenes donde el miedo y la fe colisionan, tendrán que sobrevivir a su mortal grito, cuyo acecho en la oscuridad no se detendrá.