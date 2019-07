Laura Bozzo revela que amenazó a su expareja con un cuchillo cuando se enteró que le era infiel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo estuvo en entrevista en el programa ‘El valor de la verdad’ el pasado 14 de julio de 2019. Allí contó detalles que no se conocían de su relación con su expareja, el cantante y compositor Cristian Zuárez.

Bozzo compartió 16 años de su vida con Zuárez y en ‘El valor de la verdad’ reveló que al enterarse de que el cantante le era infiel, ella agarró un cuchillo de la cocina “imagínate, él corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y me decía: 'no Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad'”, afirmó.



La recordada presentadora del programa ‘Laura en América’ admitió que ella no sabía nada de la infidelidad de Zuárez y que se enteró por una fotografía que empezó a circular en los medios de comunicación.



La rabia que sintió en el momento hizo que buscara un cuchillo para asustarlo con cortarle el miembro. Sin embargo, el hombre le decía que se trataba tan solo de un invento de sus hermanos.



Bozzo recuerda que su asistente escuchó los gritos que se emitían desde la cocina mientras ella le exigía a su expareja “¡me dices quién carajos es esa mujer. Idiota no soy. Él decía que era su socia!”.



Al día siguiente de la trasmisión del programa, Laura dijo que en un primer momento se arrepintió de haber contado lo que vivió con Cristian Zuárez, pero luego se sintió orgullosa de haberlo hecho.

Me arrepentí😔pero al ver el programa me sentí muy orgullosa💪🏼ya era hora que se conociera la pesadilla que viví😫con mis errores,soy humana,espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final DESTRUYE😔MATA — Laura Bozzo (@laurabozzo) 14 de julio de 2019



Y en una publicación en su cuenta de Twitter escribió que “ya era hora de que se conociera la pesadilla que viví con mis errores, soy humana, espero que mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final destruye…mata”.

Y también dijo que se trataba de un “homenaje a la miles de mujeres que pasaron por lo mismo que yo. Siendo la defensora, la que en su programa perseguía a los desgraciados, que les gritaba a sus invitadas por aferrarse a amores tóxicos. Era mi deuda con ella contar mi historia”.