Lars von Trier pasa del otro lado de la cámara en una nueva película

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director danés de cine, Lars von Trier, aceptó un pequeño papel en un largometraje independiente con poco financiamiento, indicaron el viernes (8 de febrero del 2019) los productores.

Dirigido por el actor y director danés Aske Bang, nominado al Oscar en 2017 por un cortometraje, el rodaje comienza en marzo y la producción lanzó un pedido en la plataforma de financiamiento participativo Kickstarter para cubrir los gastos.



En el film 'Welcome To The Moon' , Lars von Trier, quien sorprendió el año pasado en Cannes con el muy violento 'The House that Jack Built', una película sobre la epopeya sangrienta de un asesino serial, hará una breve aparición, precisa la producción en un comunicado.



“Hasta donde sé, von Trier tiene que sentarse en un rincón, molesto. Pienso que puede hacerlo. Y yo, seré un productor indiferente con un ego sobredimensionado. Creo poder hacerlo ” , indicó a la agencia de prensa danesa Ritzau el producor de Lars von Trier, Peter Aalbæk, que también participa en el proyecto.



Con esta película "híbrida", Aske Bang, de 30 años, quiere mezclar drama, comedia y suspenso, alrededor de la historia de amistad entre un director y actor fracasado al que el primero no puede confesarle que confió su próximo papel al exitoso actor danés Mad Mikkelsen.