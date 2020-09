Laina Morris, la novia psicópata, cuenta su historia: 'Accidentalmente me convertí en un meme' 

LEA TAMBIÉN

Laina Morris, la exyoutuber más conocida como la ‘novia psicópata’, reapareció en redes sociales este septiembre del 2020. Después de abandonar YouTube hace más de 13 meses, con un semblante diferente, la joven de 28 años contó su historia y cómo le cambió la vida convertirse en 'meme'.

En un video de 8 minutos y 26 minutos, publicado el pasado 20 de septiembre del 2020 por el medio estadounidense BuzzFeed, Laina hace un repaso de su vida desde que se convirtió en un famoso 'meme' y cómo luego construyó una carrera en los medios. Pero la depresión la golpeó y su terapeuta la convenció de ver a un psiquiatra y probar antidepresivos, esto y alejarse del YouTube la ayudaron inmensamente.

"Mi nombre es Laina Morris, pero tal vez me conocen como la 'novia tóxica'. Todo esto comenzó en 2012, cuando tenía 20 años, estaba estudiando para ser maestra, de hecho me tome un tiempo y empecé a trabajar, vivía con mis compañeros de la escuela e iba a trabajar.



La vida era normal en aquel tiempo, si hubiera podido hacer otra cosa me hubiera gustado irme a Los Ángeles dedicarme la actuación, escribir o hacer algo por el estilo, pero no tenía la confianza suficiente para hacer que eso sucediera... para dar el salto.



Un día estaba en mi departamento viendo noticias de Justin Bieber como cualquier persona y encontré un concurso que hizo. Él acababa de sacar una canción que se llamaba Boyfriend y también lanzó una fragancia llamada Girlfriend. Así que convocó a sus fans hacer una parodia de la canción desde la perspectiva de la novia me emocioné mucho y empecé escribir la letra de la canción inmediatamente.

Era fan de Justin Bieber, tengan en cuenta que tenía 20 años, y Justin era un adolescente. De verdad estaba obsesionada con él. Me divertía mucho, disfrutaba su música, pero no era una obsesión real como mucha gente lo cree.



Escribí la canción, sabía que debía hacerlo chistosa. Creo que una parte de la canción decía 'nunca te dejaré ir'. Así que tome esa parte y le llevé al extremo, Comencé con eso: si fuera tu novia te empujaría contra la pared y te preguntaría con quién estás, te llamaría todo el tiempo... De verdad no lo decía por experiencia propia. La cara de loca fue una de decisión de último momento.



Estaba en la cuarta toma de la canción y me di cuenta que había una parte instrumental muy larga al principio, donde estaba ahí sentada sin hacer nada, así que decidí mirar fijamente a la cámara y hacer la cara más siniestra que pude. No tenía idea de cuánto eso afectaría mi vida. Publiqué el video en YouTube para el concurso del 9 de junio, después lo publique en mi página de Facebook.



Fue antes de irme a dormir cuando me di cuenta que personas que no conocía en la vida real lo habían visto. Me acuerdo que estaba con mis compañeros viendo cómo aumentaban las vistas y en ese momento ya había como 52 comentarios, no entendí como estas personas se habían tomado se habían tomado el tiempo para verlo y comentarlo.



Luego me fui a dormir. Me levanté y el número de visitas era mucho más grande que la noche anterior. Mi primer recuerdo de ese día es que entré a la sala y mi amiga me enseñó la pantalla con su computadora y me dijo eres un 'meme' y fue cuando me di cuenta que mi cara estaba en todos lados. Todo el día estuve recibiendo mensajes de mis amigos, viendo comentarios en línea no podía conectarme sin ver mi cara siniestra mirándome.



La mayoría de comentarios eran chistosos, me sentía afortunada de qué fuera una broma. Sé que no es el caso de otra persona, para mi no era algo negativo al principio, era algo buena onda.



Al mismo tiempo 'Call me Maybe' de Carly Rae Jepsen era muy popular y la gente me decía que hiciera esa parodia y yo no estaba segura si debía seguir o dejar que pasar, no quería forzarlo tanto. Decidí seguir adelante y el segundo video explotó. Los videos más vistos de YouTube eran los míos.



Ahí fue cuando pensé tal vez tenía que montarme en esta ola y dejar que se convirtiera en lo que tuviera que convertirse. Empecé a hacer varios sketch en YouTube, entrevistas y blogs. Estuve en la estuve en la alfombra roja. Fui a Singapur donde tuvo tuve un concurso de miradas con Jessica Alba lo cual fue de las cosas más grandiosas y raras que me ha pasado. Perdí en el ensayo pero gané en el concurso real y Jeremy Piven tocaba el tambor ese es un punto importante.



La aerolínea Delta me invitó a participar en un video de seguridad junto con otras personalidades de la Internet, creo que todos nos preguntábamos por qué nosotros, por qué este concepto. Después de que publicaron el video pensé que la gente se preguntó lo mismo, pero eso no quita el hecho de que haya sido muy divertido. Fue una gran experiencia conocer a otras personas que habían pasado lo mismo que yo. Tenía una historia similar pero también muy distinta.



Todo esto me dio grandes oportunidades. Estaba en YouTube y las cosas iban muy bien pero después llegué a un punto, tal vez después de un año de estar haciendo esto cuando empecé a sentir mucha presión por averiguar cuál era el objetivo, si quería actuar o hacer comedia. Me sentía abrumada y estresada. Cuando no tenía ideas para un video me recriminaba a mí misma, todos los días, todo el día, pero todavía era divertido, lo hacía que fuera más difícil y confuso.



Viendo en retrospectiva me di cuenta que caí en depresión más o menos en el 2014. Estaba muy mal, pero en ese momento no lo sabía. Me gustaba pensar en las oportunidades que tenía. En que tenía una vida grandiosa y que estaba haciendo dinero y pensaba estoy no deprimida sólo estoy saturada o pensaba que tenía flojera y que me faltaba motivación.



Estuve en terapia como nueve meses antes de tomar la decisión de medicarme, no me la pasé bien recuerdo que la primera vez que fui por mi medicamento me puse llorar en el estacionamiento de la farmacia. No quería necesitarlo, no quería depender de una pastilla dentro de mi cuerpo para sentirme bien.



Pero al final del día sabía que cualquier cosa era mejor que estar sintiendo lo que sentía y funcionó para mí. Es importante dar ese mensaje: Lo que funciona para algunos a veces no funciona para otros. Creo que si necesitas hacer algo por ti es muy importante que recuerdes que todo lo que tienes que hacer es cuidarte.



Sabía que si me alejaba, que si realmente iba a dejar YouTube no quería irme sin hacer un video de despedida. Mi historia es un poco única, no cualquiera se convierte en meme. Pero la parte de mi salud mental no es para nada única y de hecho desde que publiqué ese video he aprendido que es muy común, que la gente se sienta como yo me sentía.



Sigo en línea, sigo en Instagram y en Twitter, sigo revisando los números sigue revisando los números, me sigue importando un poco, pero no afecta mi vida como antes.



Pensando en todo lo que pasó me siento muy agradecida. Mi vida cambió literalmente de todas las maneras posibles de la noche la mañana, hubo muchas altas y muchas bajas, per esa 'novia psicópata' fue el mejor lo mejor que me ha sucedido", dijo la exyoutuber.



Morris publicó su video de despedida en YouTube. Su último video 'Breaking Up with You…Tube' (rompiendo con You…tube ) colgó en su canal el 24 de julio de 2019.