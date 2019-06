Kevin Spacey, acusado de abuso sexual a un menor, reapareció públicamente

LEA TAMBIÉN

A casi seis meses de su primera comparecencia frente a la Justicia estadounidense, el actor norteamericano Kevin Spacey sorprendió con su reaparición pública este lunes 3 de junio del 2019, en la audiencia preparatoria de juicio en su contra por presunto abuso sexual de un menor, hijo de la conocida presentadora de la televisión Heather Unruh. Los hechos habrían tenido lugar en julio del 2016 en la isla de Nantucket, en el sur del estado de Massachusetts, en los Estados Unidos.

Durante la diligencia, que se desarrolló frente al Tribunal de Distrito de Nantucket, las autoridades señalaron que el abuso habría sucedido en el restaurante The Club Car, donde el menor -que en ese año tenía 18 años (en Estados Unidos la mayoría de edad se cumple a los 21)- laboraba como ayudante de camarero.



El actor -quien protagonizó la galardonada serie ‘House of Cards’- sostuvo su inocencia, tal como lo hizo en la primera audiencia el 7 de enero del 2019, a través de su defensa legal.



De ser hallado culpable, según la ley estadounidense, Spacey podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.



Armado de un traje formal gris y un par de lentes negros, Kevin Spacey asombró con su presencia, pues no era obligatoria dentro del marco de la audiencia. Él se mantuvo silencioso, sigiloso frente al Tribunal.

Según medios internacionales, la defensa del intérprete, liderada por el abogado Alan Jackson, explicó que el viernes 31 de mayo, presentó un oficio en el que acusa a la víctima de haber borrado mensajes de texto que apoyan los argumentos que demostrarían la inocencia del actor.



Por su parte, la defensa de la víctima recordó que existen videos en el que se observa el presunto abuso de Spacey hacia el todavía adolescente, que era su fanático. Según su versión juramentada, el actor lo habría invitado a ir a su casa con otros amigos, propuesta que declinó.



Después, la víctima dijo haber permanecido en el lugar porque deseaba una fotografía con Spacey. En este encuentro el actor habría “puesto su mano sobre su pantalón y lo tocó”.



Al no saber qué hacer, la víctima intercambió mensajes con su pareja para contarle de la agresión, mientras intentaba retirar a Spacey. Después decidió grabarlo.



Tras los alegatos, el juez dispuso que el restaurante entregue los videos de vigilancia de aquel día hasta el próximo lunes 10 de junio del 2019.



Al salir de la audiencia, Spacey no dio ninguna declaración pública a medios de

La carrera de quien alguna vez fue uno de los astros del cine mundial, ha ido en declive. Su participación en producciones cinematográficas ha parado. Él único registro visual que el mundo tiene de Spacey fue un cortometraje llamado ‘Let Me Be Frank’ que causó controversia entre sus seguidores, al hacer una apología de su expersonaje, Frank Underwood.